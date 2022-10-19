«الطيران المدني» برأس الخيمة يحصل على الأيزو في أنظمة إدارة الطاقة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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نجحت دائرة الطيران المدني برأس الخيمة في تطبيق نظام إدارة الطاقة والحصول على شهادة المطابقة والامتثال للمواصفة العالمية الأيزو (ISO 50001:2018) في نظام إدارة الطاقة، وذلك تقديراً لجهودها والتزامها بتنفيذ أنظمة إدارة الطاقة وتعزيز كفاءتها في مرافق الدائرة، ورفع مستوى الوعي عند الموظفين لترشيد الطاقة والحفاظ على استدامتها.

وبتلك الخطوة تكون دائرة الطيران المدني برأس الخيمة من بين أولى الجهات الحاصلة على تلك الشهادة في الإمارة، حيث جاء التكريم ضمن حفل اختتام أعمال «قمة رأس الخيمة للطاقة» والتي نظمتها بلدية رأس الخيمة.

وأشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، بالجهود المتميزة لفريق الطاقة وجميع الموظفين على هذا الإنجاز وتوفير كل المتطلبات والالتزام بالمعايير العالمية للحصول على هذا الاعتماد.

وبهذه المناسبة تقدم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، على تحقيق هذا الإنجاز واتخاذ خطوات كبيرة في تطوير أنظمة الطاقة في الإمارة، والحفاظ على الاستدامة البيئية، لضمان النجاح الشامل والاستدامة لإمارة رأس الخيمة.

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