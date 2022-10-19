مليار درهم حجم تصرفات عجمان العقارية خلال سبتمبر 2022

المصدر: عجمان - وام

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كشف التقرير العقاري الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان أن السوق العقاري في الإمارة شهد خلال شهر سبتمبر 877 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم، في حين قدر إجمالي حجم التداولات 569 مليون درهم، حيث شهدت «الصناعية 2» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 25 مليون درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن السوق العقاري سجل معدلات نمو إيجابية، وشهد تزايد حجم الاستثمارات بالنظر إلى تنوع فرص الاستثمار والتطور المستمر للبنية التحتية في الإمارة، بالإضافة إلى المزايا والتسهيلات الاستثنائية التي تقدمها عجمان للمستثمرين المحليين والدوليين، منوهاً بأن «القطاع الشرقي» كان أكثر القطاعات تداولاً متقدماً على القطاعين «الجنوبي» و«مصفوت».

وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 129 عملية رهن، بلغت قيمتها الإجمالية 379 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 60 مليون درهم في منطقة «الجرف الصناعية 1»، وجاء حي «الزاهية» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الياسمين» و«الحليو 2».

كما تصدر مشروع «برج اللافندر» قائمة المشاريع الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «بردايس ليك تاور بي 6» و«جولد كرست دريم أي».

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