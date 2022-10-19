البنك العربي المتحد يطلق برنامج «طموح» لتطوير الخريجين الإماراتيين

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن البنك العربي المتحد عن إطلاق برنامج «طموح» الذي يهدف إلى دعم وتطوير المواهب الوطنية، وذلك على هامش مشاركته في المعرض الوطني للتوظيف الـ 24 والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، مواصلاً التزامه بتمكين الشباب الإماراتي وإمدادهم بالمهارات المهنية والخبرات اللازمة لتعزيز فرصهم في القطاع المصرفي.

وقال شيريش بهيد الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: لقد وضعت القيادة الرشيدة رؤية واضحة في مجال استقطاب وتدريب مواطني ومواطنات الدولة. إننا ملتزمون بوضع السياسات والآليات الكفيلة باستقطاب المواهب الوطنية المتميزة وصقل مهاراتهم بشكل منهجي ومدروس وتوفير مسيرة مهنية ناجحة تؤهلهم لتبوء مناصب قيادية في البنك. ويعكس إطلاق برنامج «طموح» التزام البنك العربي المتحد بدعم وتأهيل المواطنين الإماراتيين الموهوبين وبناء ثقافة تشجع على الابتكار.

من جهتها قالت هند العطار رئيس إدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد: يقدم برنامج «طموح» فرصاً واعدة للخريجين الجدد من المواطنين لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم والبدء في مسيرتهم المهنية، وذلك عبر توفير ورش عمل ودورات مكثفة تستهدف صقل مهاراتهم العملية. يهدف برنامج «طموح» لبناء القدرات المهنية التنافسية وإمداد الكوادر الإماراتية الشابة بالكفاءات اللازمة للعمل، والتخطيط للتعاقب الوظيفي من خلال تعزيز ثقافة التعلم والابتكار.

وأضافت: يعد برنامج «طموح» برنامج التدريب والتطوير الرئيسي لدى البنك العربي المتحد والمخصص للخريجين الجدد من المواهب الإماراتية، فهو خطة تدريب وتطوير تمتد لمدة 12 شهراً. كما تغطي الوحدات التدريبية لبرنامج «طموح» مجموعة من الموضوعات بداية من المهارات البنكية الفنية، وصولاً إلى تطوير القيادة. يتم التدريب عبر وسائل مختلفة من فصول تدريبية وتدريب خارجي وتعليم إلكتروني وتدريب على رأس العمل والإرشاد والتوجيه وغير ذلك.

وأكدت هند العطار حرص البنك على مواصلة دعم جهود التوطين في دولة الإمارات من خلال العديد من المبادرات والبرامج، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الحكومية في تمكين وتطوير مهارات أبناء الدولة.

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