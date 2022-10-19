تعاون دبي للخدمات المالية وتايلاند في التكنولوجيا المالية والابتكار

المصدر: دبي - البيان

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وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، وذلك بهدف تعزيز الحوار المفتوح بشأن الابتكار المالي القائم على التكنولوجيا ضمن قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل كل من إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، ورويفادي سوانمونكول، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بتاريخ 18 أكتوبر 2022.

تضع هذه الاتفاقية إطاراً لتعزيز مزيد من التعاون بين الجهتين بشأن التنظيم والسياسة والتوجهات في الخدمات والأسواق المالية.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يشهد قطاع الخدمات المالية تطوراً لم يسبق له مثيل، لذا بات من الضروري أن تحرص الجهات التنظيمية على تبادل المعرفة باستمرار لكي تتمكن من مواكبة أحدث الابتكارات في أسواقها». وأضاف: «توفر هذه الشراكة الاستراتيجية أساساً متيناً لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ونحن على أكمل ثقة بأن التعاون الذي يجمع بين خبرات سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية في مجال التقنيات الناشئة سيسهم بشكل كبير بدفع عجلة التنمية لاقتصادات كلا البلدين».

من جانبها قالت رويفادي سوانمونكول، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية التايلاندية: «مع النمو السريع في التطورات المبتكرة ضمن قطاع الخدمات المالية، تعتبر شراكة التعاون فيما بيننا مبادرة بالغة الأهمية تمكن كلا السلطتين من مواكبة الابتكارات ومواجهة التحديات المعقدة الناشئة عنها. مذكرة التفاهم هذه دالة على تركيز هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية على تعزيز وترسيخ العلاقات مع الجهات التنظيمية الرائدة، بما في ذلك سلطة دبي للخدمات المالية. ونحن على ثقة بأن التعاون الوثيق بين سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند هو نقطة انطلاق نحو تطور أقوى ومستمر للابتكارات والأنظمة المالية في مناطق اختصاصنا».

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