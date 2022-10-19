36 علامة تحصل على لقب «سوبربراندز»

المصدر: دبي- البيان

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كرّمت «سوبربراندز»، أكبر جهة محكمة مستقلة للعلامات التجارية في العالم، نخبة ضمت 36 علامة تجارية في الإمارات، حيث منحتها لقب «سوبربراندز» خلال حفلها السنوي الثامن عشر، والذي أقيم في فندق جراند حياة دبي.

وتعتبر الفعالية بمثابة جوائز الأوسكار للعلامات التجارية، نظراً لكونها شهادة على المكانة البارزة للعلامة لدى العملاء والمستهلكين والصحفيين والموردين والمستثمرين والموظفين. ولم يقتصر التصويت لأفضل العلامات على مجلس سوبربراندز وحسب، فقد شارك حوالي 2,000 مدير وخبير تسويق في التصويت الإلكتروني.

وتضمن الحفل كذلك الكشف عن كتاب سوبربراندز 2022، وهو كتاب يتضمن وصفًا من صحفتين عن كل علامة تجارية حازت لقب سوبربراندز ويتابع تأسيسها وتطورها، إلى جانب قسم للمعلومات المثيرة للاهتمام عن العلامة وإنجازاتها.

وقال مايك إنجلش، مدير سوبربراندز الشرق الأوسط: تسعى العلامات التجارية باستمرار إلى كسب ولاء المستهلكين واهتمامهم وتتنافس على استقطابهم في الأسواق التي تزخر بمختلف الأسماء والشركات. وفي ظل انتشار الاتصال الرقمي أصبح التواصل الفعلي مع المستهلك عاملًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح، فالمستهلكون لديهم خيارات لا حصر لها، ولكنهم في النهاية لا يشترون السلع إلا من الشركات التي يحترمونها ويحبونها فعلًا ويؤمنون بأنها تعمل من أجلهم.

وتمكنت سوبربراندز عبر السنوات من ترسيخ مكانتها كجهة محايدة في قطاع الأعمال بدولة الإمارات، وستقوم بتكريم العلامات التجارية من عدة قطاعات منها المنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والقطاع الحكومي وتجارة التجزئة. وتنافس أكثر من 2000 علامة تجارية في الإمارات على لقب سوبربراندز ولكن ستاً وثلاثين منها فقط حققت أكثر من 80% من إجمالي الدرجات المطلوبة، وبالتالي منحها مجلس العلامات التجارية لقب «سوبربراندز».

وضمت القائمة الكاملة للعلامات الحاصلة على لقب سوبربراندز للعام 2022: شركة أدنوك، شركة AJMS جلوبال، الفردان للصرافة، الروضة، مجموعة الرستماني، ألبن كابيتال، أستر دي إم للرعاية الصحية، أسواق، بنشمارك للأغذية، بيتادين، المحيط الأزرق للتدريب والاستشارات الإدارية، ديزاين كونسبتس، ديليشس، المنطقة الحرة بدبي، دبي فيرست، مستشفى فقيه الجامعي، فودكو، جنرال، المنطقة الحرة بالحمرية، حياتنا، كريستون مينون، اللولو الدولية للصرافة، MCA للتدقيق، MCI الشرق الأوسط، ميدكلينيك، ناندوز، نيكاي، نوتريدور، حليب أبو قوس، مستشفى رأس الخيمة، رحيم، هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة، رينغ، سانفورد، WAHL، وتباسكو.

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