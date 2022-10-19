معرض عالم القهوة «وورلد أوف كوفي» ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي 11 يناير

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، عن تنظيمها للدورة الثانية من معرض عالم القهوة 2023، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصّة العالمية، وجمعية القهوة المختصة - فرع الإمارات، وذلك في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2023، في قاعتي زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي؛ ويهدف المعرض العالمي إلى تعزيز التواصل بين منتجي القهوة والمصنعين وتجّار التجزئة وجميع العاملين المتخصصين والخبراء في صناعة القهوة في المنطقة والعالم؛ وستكون دولة غواتيمالا «الدولة الشريكة» لنسخة هذا العام من المعرض، مُمثّلةً بالقهوة الغواتيمالية «غواتيمالان كوفيز».

كما أعلنت دي إكس بي لايف، عن إبرام اتفاقية مع جمعية القهوة المختصّة، لإقامة المعرض لمدة 5 أعوام في المنطقة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة المعرض التي أقيمت بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي، في مركز دبي للمعارض بموقع إكسبو.

مركز إقليمي ودولي للقهوة

كانت دورة المعرض التي أقيمت في دبي كأول مدينة تستضيف هذا الحدث خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ قد حققّت فوائد كبيرة للمشاركين، مما شكلَّ دافعاً لتنظيمه مجدداً خلال السنوات المقبلة في دبي والمنطقة، للاستفادة من الفرص التي تتيحها دبي لهذه الصناعة ولمُجتمع القهوة؛ حيث تسعى دبي لترسيخ مكانتها كوجهةٍ رائدة إقليمياً وعالمياً لقطاع القهوة، مدعومةً بجهود غرفة تجارة دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وجمعية القهوة المختصّة، وجمعية القهوة المختصّة - فرع الإمارات، ودي إكس بي لايف.

فرص تجارية

وبهذه المناسبة قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس في دي إكس بي لايف: «تواصل دبي من خلال تنظيم مثل هذه المعارض التجارية المتخصصّة توفير فرص تجارية جديدة، وزيادة مجالات التعاون بين المختصين والخبراء في جميع القطاعات، حيث تعمل باستمرار على إتاحة بيئة مُثلى للعمل والحياة»، وأضاف الحمادي: «يزداد زخم العائد الاقتصادي الكبير لمثل هذه المعارض المتخصصة عاماً بعد عام، بفضل المشاركة المتميّزة لأقطاب الصناعة، والحضور المتنامي لآلاف الخبراء والمختصين من شتى أنحاء العالم، ما يُعدّ شهادة ثقة واعترافاً من مجتمع الأعمال الدولي بالدور المحوري الذي تلعبه دبي في زيادة زخم الحركة التجارية على مستوى المنطقة والعالم».

اتفاقية لمدة 5 سنوات

وقال يانس أبوستلوبوس، رئيس جمعية القهوة المختصّة: «يسرّ جمعية القهوة المختصّة، التعاون مع دي إكس بي لايف، لإقامة هذا المعرض العالمي المتخصص في صناعة القهوة، والذي سيكتسب أهميةً متنامية في الدورة القادمة وفقاً للمؤشرات والبيانات المتاحة لنا؛ ونحن على ثقة بأن صناعة القهوة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشهد زخماً غير مسبوقٍ خلال الأعوام المقبلة»، وأضاف أبوستلوبوس: «تنص الاتفاقية على تنظيم المعرض لمدة 5 سنوات في المنطقة، ما يدعم تجارة القهوة في جميع دول المنطقة، ويتيح فرصاً تجارية جديدة وواعدة».

منصّة نموذجية

وقال خالد الملا، رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصّة - فرع الإمارات: «نتوقّع أن تكون دورة المعرض لعام 2023 استثنائيةً بكل المقاييس، وأن تستقطب حضور أكبر عدد من عشّاق ومحبّي القهوة حول العالم؛ فالمعرض يمثّل حدثاً بارزاً للتواصل والتفاعل المباشر بين الخبراء والعملاء والزوّار في هذا المجال، خاصة في ظل الإشادة والنجاح الكبيرين الذين حظيت بهما الدورة الماضية من قبل مجتمع القهوة العالمي، وكبرى الشركات المتخصصّة في صناعة القهوة، كما لعب المعرض دوراً محورياً في توفير منصّة نموذجية جمعت تحت مظلتها أبرز المختصّين والروّاد في صناعة القهوة من جميع أنحاء المنطقة والعالم».

جوائز ومسابقات

استقطبت الدورة السابقة للمعرض أكثر من 7,000 خبير ومتخصص في صناعة القهوة، وشهدت توقيع العديد من الصفقات الكبرى بين المزارعين والموزّعين والتجّار، كما نجحت العديد من سلاسل محلات ومتاجر القهوة العالمية ومشاهير معدّي القهوة العالميين في استعراض مهاراتهم خلال المسابقات العالمية التي انطلقت خلال الحدث، وتم إعلان نتائجها في اليوم الأخير من المعرض، ليبدأ المتسابقون رحلتهم في حصد المزيد من الجوائز في مسابقات القهوة العالمية في جميع أنحاء العالم.

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