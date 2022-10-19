«سوق المرفأ» يطرح عروضاً حصرية على السلع الأساسية 20 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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يطلق «سوق المرفأ»، أكبر سوق داخلي مكيف على الواجهة البحرية في «جزر دبي»، عروضاً ضخمة على البقالة اعتباراً من 20 أكتوبر الجاري ولغاية 6 نوفمبر المقبل، وهو ما يمنح المتسوقين عقد أفضل الصفقات الأسبوعية لشراء السلع والمنتجات المنزلية والمواد الغذائية بأسعار معقولة.

وقد بات بإمكان زوار السوق عقد صفقات ضخمة والاستفادة من العروض وتسوق مجموعة متنوعة من المستلزمات المنزلية والمواد الغذائية مثل ملاءات الأسرة والصحون والأواني والأرز ومواد وأدوات التنظيف التي يوفرها أكثر من 50 متجراً رئيسياً للبيع بالجملة بما في ذلك متاجر «فخر الدين» و«سباير انترناشيونال» و«مورا للتجارة العامة». بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الذين ينفقون ما يصل إلى 150 درهماً على سلع البقالة والمستلزمات المنزلية في الفترة الممتدة من 20 أكتوبر إلى 6 نوفمبر الفوز بجوائز مميزة بما في ذلك قسيمة بقيمة 500 درهم.

ويشار إلى أن أوقات العمل في «سوق المرفأ» تبدأ من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 2 فجراً يوم الجمعة ومن الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 فجراً يوم السبت.

ويحتل «سوق المرفأ» موقعاً استراتيجياً في «جزر دبي»، وهو يمتد على طول 1.9 كيلومتر على الواجهة البحرية لدبي، ويقع على مقربة من «ميناء راشد» و«ميناء الحمرية» و«رصيف السفن في ديرة»، مع إمكانية الشحن مباشرة إلى متاجره وأجنحته البالغ عددها 950 متجراً. يفتح السوق أبوابه على مدار 7 أيام في الأسبوع و350 يوماً في السنة.

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