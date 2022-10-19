دبي تستضيف "عالم القهوة" يناير المقبل

المصدر: وام

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أعلنت "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، عن تنظيمها للدورة الثانية من معرض عالم القهوة 2023، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصّة العالمية، وجمعية القهوة المختصة - فرع الإمارات، وذلك في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2023، في قاعتي زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي.

يهدف المعرض العالمي إلى تعزيز التواصل بين منتجي القهوة والمصنعين وتجّار التجزئة وجميع العاملين المتخصصين والخبراء في صناعة القهوة في المنطقة والعالم؛ وستكون دولة جواتيمالا "الدولة الشريكة" لنسخة هذا العام من المعرض، مُمثّلةً بالقهوة الجواتيمالية "جواتيمالان كوفيز".

كما أعلنت دي إكس بي لايف، عن إبرام اتفاقية مع جمعية القهوة المختصّة، لإقامة المعرض لمدة 5 أعوام في المنطقة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة المعرض التي أقيمت بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي، في مركز دبي للمعارض بموقع إكسبو.

كانت دورة المعرض الأولى التي أقيمت في دبي كأول مدينة تستضيف هذا الحدث خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ قد حققّت فوائد كبيرة للمشاركين، ما شكل دافعًا لتنظيمه مجددًا خلال السنوات المقبلة في دبي والمنطقة، للاستفادة من الفرص التي تتيحها دبي لهذه الصناعة ولمُجتمع القهوة؛ حيث تسعى دبي لترسيخ مكانتها كوجهةٍ رائدة إقليميًا وعالميًا لقطاع القهوة، مدعومةً بجهود غرفة تجارة دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وجمعية القهوة المختصّة، وجمعية القهوة المختصّة - فرع الإمارات، ودي إكس بي لايف.

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