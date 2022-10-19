500 مليون درهم مبيعات «متروبوليتان كابيتال» العقارية بنمو 200 % في الربع الثالث

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، الوكالة العقارية الرائدة التابعة لمجموعة متروبوليتان والتي تقدم خدمات متكاملة في أبوظبي، اليوم عن تحقيق أفضل ربع ثالث في تاريخها، حيث سجلت في الربع الثالث من هذا العام مبيعات تزيد على 500 مليون درهم، بزيادة قدرها 200 ٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، مع تحقيق قفزة قياسية خلال شهري أغسطس وسبتمبر. وكانت الشركة قد سجلت مبيعات بأكثر من 150 مليون درهم في أغسطس الفائت، بزيادة قدرها 180 ٪ عن الفترة نفسها من عام 2021. وأعقب ذلك أداء قياسي خلال شهر سبتمبر، مع تحطيم الشركة الرقم القياسي لمبيعاتها الشهرية بتسجيل مبيعات تزيد على 250 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 200 ٪ عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: «شهد سوق العقارات في أبوظبي نمواً هائلاً خلال الفترة الفائتة من هذا العام ليمثل فرصة جذابة للمستثمرين والمقيمين على حد سواء. وعادة ما يكون فصل الصيف هادئاً جداً على صعيد نشاط السوق في الإمارات والمنطقة بشكل عام، إلا أن هذا العام كان مختلفاً، إذ شهد سوق أبوظبي نشاطاً كبيراً لا سيما عبر صفقات مع مواطنين إماراتيين ومقيمين، والذين استحوذوا على معظم الصفقات التي عقدناها في الربع الثالث من العام. ولطالما كانت صفقات العقارات على الخارطة هي الأكثر هيمنة في السوق، إلا أن سوق العقارات الثانوية شهدت قفزة في الآونة الأخيرة مما دفعنا إلى توسيع حجم فريقنا المختص بهذه الفئة من العقارات لتلبية الطلب المتزايد. ولا تزال جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وجزيرة الريم، ومدينة خليفة، وشاطئ الراحة من من أهم المواقع التي يستهدفها العملاء، إذ تهيمن هذه المناطق مجتمعة على 80 ٪ من إجمالي مبيعاتنا».

وجدير بالذكر أن سوق العقارات في أبوظبي لطالما كان يستند إلى نشاط المقيمين بالدرجة الأولى، حيث إن نحو 80 ٪ من المشتريات العقارية يقوم بها مواطنون إماراتيون أو مقيمون في الإمارات. ومع ذلك، فقد ساعدت جاذبية أبوظبي المتزايدة لما توفره من مستويات رفيعة للسلامة والأمن والاستقرار للعائلات، وتنافسية عالية للأعمال والاستثمار في جذب المزيد من المشترين الدوليين.

وكانت شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، شهدت في يونيو الفائت زيادة كبيرة في نشاطها التجاري من خلال صفقات مع عملاء دوليين، حيث استحوذت هذه الشريحة من العملاء على 70 ٪ من إجمالي الصفقات العقارية التي عقدتها الشركة خلال ذلك الشهر. وكان المستثمرون الأكثر اهتماماً بشراء عقارات في أبوظبي من أصحاب الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين من منطقة رابطة الدول المستقلة، ودول أوروبا الغربية، كألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وسويسرا.

كما شهدت الشركة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، زيادة بنسبة 50 ٪ في المشترين الدوليين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث اختار حوالي 90 ٪ من المشترين الانتقال إلى أبوظبي للاستقرار فيها مع عائلاتهم.

وإلى جانب شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في أبوظبي، تضم مجموعة متروبوليتان أيضاً شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز في دبي، وشركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

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