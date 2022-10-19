دبي تستضيف «المؤتمر الدولي للريادة – فلسطين» 1 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

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تستضيف دبي للمرة الأولى النسخة الرابعة لفعاليات «المؤتمر الدولي للريادة – فلسطين» (ICEP 4.0) يومي 1 و2 نوفمبر، وذلك تحت شعار «فلسطين المبتكرة.. طاقات بشرية وآفاق واعدة».

ويحظى المؤتمر الذي يستضيفه «متحف المستقبل» ومركز دبي المالي العالمي، بدعم «مؤسسة دبي للمستقبل» و«إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي. وسيشهد الحدث مشاركة عدد من المتحدثين البارزين بما في ذلك سعيد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع تصميم ومسرعات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل.

ويعتبر المؤتمر منصة الحوار الأبرز والأكثر أهمية المتخصصة بتنمية المشاريع الناشئة والابتكار والحلول التكنولوجية في فلسطين. وسيشهد الحدث، الذي تم إطلاقه بهدف تمكين رواد الأعمال الفلسطينيين، مشاركة ما يقرب من 20 شركة ناشئة فلسطينية عبر قطاعات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التأمين والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرعاية الصحية، في جلسات حوارية عالية المستوى. علاوة على عروض تقديمية لفرص التمويل الأولي وجولات التمويل.

وقال المهندس أسامة السعداوي، وزير الريادة والتمكين الفلسطيني: في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة وصغر حجم السوق الفلسطيني، يواصل رواد الأعمال الفلسطينيون مواجهة تحديات غير مسبوقة مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن هذه العوامل لم تشكل عائقاً أمام جيل جديد من المتخصصين في حل المشكلات، للاستفادة من الابتكارات والنهج الإبداعي والعمل على تشييد نماذج أكثر قوة واستدامة تسهم بخلق تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد.

وأضاف السعداوي أن الإمارات تعد مركزاً عالمياً للتكنولوجيا الناشئة والمؤسسات التمويلية، ولا شك أن فلسطين تمثل فرصة جيدة للرياديين الفلسطينيين ليخطوا نحو المستقبل. ومن هذا المنطلق، يسرنا تنظيم ICEP 4.0 في دبي، التي تشتهر ببنيتها التقنية والتنظيمية وهي بنية عالمية المستوى، أضافة لحرصها على دعم نمو وتطوير شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

وقال هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين: أظهر رواد الأعمال الفلسطينيين منذ فترة طويلة قدرات استثنائية على الابتكار وتقديم حلول تكنولوجية متميزة. ورغم التحديات العديدة التي نواجهها، نتطلّع إلى عرض أفكار فلسطينية قابلة للاستثمار تلبي توقعات الصناديق والمستثمرين المميزين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يبحثون عن شركة مميزة ذات أفق عالمية عالية «يونيكورن»؛ فالمؤتمر يعتبر منصة مثالية وأملاً للمواهب الفلسطينية التواقة لاستعراض إمكاناتها أمام منظومة تحرص على دعم الشركات الناشئة، نظراً إلى أن منظومة ريادة الأعمال في الإمارات تمثل أملاً حقيقاً للمبتكرين الفلسطينيين للانطلاق نحو الإقليم.

ويشهد المؤتمر مشاركة رواد أعمال فلسطينيين وممثلين إقليميين عن حاضنات الأعمال ومسرعات التكنولوجيا المالية وصناديق التمويل، إضافة إلى مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في جميع أنحاء فلسطين والإمارات.

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