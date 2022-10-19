437.7 مليار درهم إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنهاية أغسطس

المصدر: وام

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ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنسبة 6.2% إلى 437.71 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 412.06 مليار درهم في أغسطس 2021، بزيادة تعادل 25.6 مليار درهم.

وأرجعت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 1.91% لتبلغ 253.25 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 248.5 مليار درهم في أغسطس 2021.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5% لتبلغ 128.48 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 122.38 مليار درهم في أغسطس 2021.

وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى على أساس سنوي بنحو 35.9% لتصل إلى 55.98 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 41.18 مليار درهم في أغسطس 2021، بزيادة تعادل 14.8 مليار درهم.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى 113.2 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6% مقارنة بنحو 106.8 مليار درهم في أغسطس 2021.

وتوزع النقد المصدر بواقع 15.9 مليار درهم للنقد بالبنوك و97.3 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في أغسطس الماضي.

ووفق إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع النقدية إلى 622.1 مليار درهم في أغسطس الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 9.2% مقارنة بنحو 569.7 مليار درهم في أغسطس 2021.

وارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 6.9% لتصل إلى 475.4 مليار درهم في أغسطس الماضي مقارنة بنحو 444.7 مليار درهم في أغسطس 2021.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 145.7 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و123.7 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و113.2 مليار درهم للنقد المصدر و92.8 مليار درهم حساب الاحتياطي.

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