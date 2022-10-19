عمومية «العالمية القابضة» تناقش انضمام مساهم استراتيجي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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تسعى «العالمية القابضة» إلى استصدار موافقة مجلس إدارتها على دخول «انفنيتي ويف القابضة» كمساهم استراتيجي في الشركة، وذلك ضمن مناقشات الجمعية العمومية للشركة، المُقرّر انعقادها 9 نوفمبر المقبل، بحسب بيان صادر عن الشركة، ونشرته وكالة «بلومبرغ».

وأفادت «العالمية القابضة» بأنها ستطرح أمام جمعيتها العمومية الاستحواذ على أسهم «انفنيتي ويف القابضة» التي تمتلكها في رأسمال كلٍ من «ألفاظبي القابضة»، «مجموعة ملتيبلاي»، و«الصير للمعدات والتوريدات البحرية»، وذلك مقابل إصدار أسهم زيادة رأسمالها لصالح «انفنيتي ويف القابضة». وأضافت أنه من المقرر أن ترفع هذه الزيادة، في حال أقرّتها الجمعية العمومية، قيمة رأسمال الشركة من 1.82 مليار درهم إلى 2.19 مليار درهم، وذلك بإصدار 372.1 مليون سهم. وتمتلك «انفنيتي ويف القابضة» حصة بنسبة 42 % في «ألفاظبي القابضة»، 27 % في «مجموعة ملتيبلاي»، و36 % في «الصير للمعدات والتوريدات البحرية»، وذلك بحسب بيانات صادرة عن «بلومبرغ».

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