الإمارات تجدد ثقتها بقرار «أوبك بلس»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تحالف «أوبك بلس» يعمل بمهنية واحترافية، فهو منظمة فنية والقرارات فيها تصدر بعد دراسة وفق آليات العرض والطلب، قائلاً في هذا الصدد: «نجدد ثقتنا في القرار الأخير الذي ثبت لنا صحته بدليل التراجع في أسعار النفط».

وقال المزروعي، خلال مؤتمر صحافي لإعلان تفاصيل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر 2022: كانت هناك محاولات لجعل قرار «أوبك بلس» الأخير مسألة سياسية، وأوضحنا كثيراً أن قراراتنا فنية وكل مسؤول ينظر إلى مصلحة بلاده وإلى مصلحة صناعة النفط والتوازن بين العرض والطلب، ولكي يحدث التوازن لا بد أن نتخذ قرارات قد تكون استباقية مثل القرار الأخير الذي ثبت صحته بدليل تراجع الأسعار واستقرارها عند مستويات شهر أكتوبر 2021، موضحاً أن قرار خفض الإنتاج من شأنه أن يساعد في استقرار أسعار أسواق النفط خلال الفترة القادمة وتحقيق التوازن ما بين العرض والطلب.

وأضاف أن أسعار بعض المنتجات الأخرى، مثل الغاز والفحم، ارتفعت إلى مستويات عالية تجاوزت 4 و5 و7 أضعاف وهذا لم يحدث في أسعار النفط بسبب وجود هذا التجمع المهني لأنه لا تدخلات سياسية في قرارته. وأكد ضرورة تشجيع الاستثمارات عن طريق دعم المصارف الممولة لهذه الاستثمارات، وقال: نحن بحاجة إلى استثمارات إضافية، ونحن نتابع انخفاض مستويات الإنتاج في كثير من الدول.

في سياق متصل، قال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، في مؤتمر للطاقة في كيب تاون بجنوب أفريقيا، إن مجموعة «أوبك+» المنتجة للنفط تحركت لخفض الإنتاج لمنع حدوث أزمة في وقت لاحق ووقف موجة من التقلبات.

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