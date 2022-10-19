2000 عارض و55 ألف زائر متوقع لـ«ذا بيج فايف»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دي إم جي إيفنتس عن تنظيم معرض «ذا بيج فايف» The Big 5، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأكثرها تأثيراً في قطاع البناء، في مركز دبي التجاري العالمي بين 5 و8 ديسمبر المقبل. ويجمع المعرض السنوي، الذي يشارك فيه ما يصل إلى 2000 جهة عارضة و55 ألف زائر من أكثر من 150 دولة، أبرز الخبراء في القطاع والمطورين والمبتكرين والموردين والجهات المعنية والمستشارين في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة وصنّاع السياسات على المستوى الدولي.

وأفادت شركة ABiQ، الشريك المعرفي للمعرض، بوجود مشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تبلغ قيمتها 6.5 تريليونات دولار، مع مشاريع بقيمة 3.5 تريليونات دولار قيد التنفيذ، وأخرى بقيمة تقارب 3 تريليونات دولار قيد التخطيط. وتعادل قيمة هذه المشاريع 138 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وحسبما تشير ABiQ، فإن قيمة مشاريع منطقة الشرق الأوسط وحدها تبلغ 3.5 تريليونات دولار من إجمالي قيمة مشاريع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مجتمعة.

تعاون

وتدعو وزارة الطاقة والبنية التحتية التي تدعم الفعالية إلى التعاون بين الجهات الفاعلة في قطاع الإنشاءات والاستفادة من التقنيات الذكية التي ترسم ملامح مستقبل القطاع، إضافة إلى انسجامها مع رؤية ورسالة حكومة الإمارات الرامية إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتشمل فعاليات المعرض هذا العام قمة Global Construction Leaders› Summit، التي تجمع أبرز الجهات المعنية في القطاع والمطورين من القطاعات الأخرى لمناقشة سبل المضي قدماً من خلال جدول أعمال حافل لمشاركة الخبرات بهدف إعداد القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: تحرص حكومة الإمارات على تطوير السياسات والقوانين واللوائح لدعم الاقتصاد الوطني وتنويعه، من خلال إطلاق مشاريع استثمارية متكاملة، وتعزيز الإمكانات المبتكرة، والنهوض بمستوى المهارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتسلط قمة Global Construction Leaders› Summit الضوء على أهمية دور قطاع الإنشاءات في تطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني، كما تسهم في استكشاف الآفاق المستقبلية للتعاون مع الشركاء لتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في مختلف مجالات قطاع الإنشاءات، التي تتمتع بالإمكانات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الحكومة الطموحة لتحقيق أهدافها المستقبلية وريادة القطاع على مستوى العالم.

8 قطاعات

ويركز المعرض على ثمانية قطاعات رئيسية من المنتجات، ويستضيف 6 فعاليات متخصصة، هي معرض The Big 5 Heavy، ومعرض Middle East Concrete، اللذان يجمعان أبرز الجهات الفاعلة في قطاعي سلسلة توريد الخرسانة والآليات الثقيلة، ومعرض Middle East Stone، الذي يشكل فرصة للتواصل لأبرز الجهات الفاعلة في القطاع على مستوى المنطقة، ومعرض Urban Design & Landscape Expo، الذي يسلط الضوء على حلول جديدة ومبتكرة في مجالات التصميم الحضري والمناظر الطبيعية والبنية التحتية، ومعرض FM Expo، الذي يشكل منصة لخبراء إدارة المرافق للاطلاع على تقنيات جديدة تعزز حماية أصولهم، ومعرض HVAC R Expo، الذي يسلط الضوء على توفير أجهزة تكييف صحية لبرامج البناء والتجديد والإصلاح. ويقام في إطار الفعالية أيضاً مجموعة من الحوارات والقمم المعتمدة للتطوير المهني المستمر، حيث تمنح الزوار رؤى وأفكاراً مهمة حول أحدث التوجهات في السوق وأفضل الممارسات العملية.

فعالية

وإلى جانب الفعاليات الست السابقة، فعالية Eveything Architecture، التي تعرض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والمواد المبتكرة التي ترسم ملامح قطاعي الهندسة المعمارية والتصميم على مستوى العالم. وتنطلق الفعالية للمرة الأولى بهدف طرح حلول جذرية تسهم في إحداث نقلة نوعية سريعة في القطاع، وهي مخصصة للمهندسين المعماريين والمصممين والمختصين وشركات التطوير العقاري، كما يستضيف المعرض Digital Construction World، وStart-up City، الفعاليتين اللتين يمكن من خلالهما للشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا من تسع دول عرض حلولها التقنية في قطاعات الإنشاءات والعقارات والبنية التحتية والاستدامة والطاقة، أمام الجهات المعنية وصنّاع القرار في قطاع الإنشاءات. وهناك FutureTech Construction Summit، التي تضم حوارات وكلمات حول تأثير التكنولوجيا على المستقبل، إضافة إلى دور اعتماد التكنولوجيا المبتكرة وتنفيذها.

وتقام فعالية Global Construction Impact Summit للمرة الأولى، وتتيح لرواد الفكر والمبتكرين والمستشارين في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة إجراء تقييم لقطاع البناء والتعاون لتحقيق أهداف الحياد المناخي في المنطقة.

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