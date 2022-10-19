مجلس الأعمال الإماراتي السعودي يبحث آلية وخارطة العمل

المصدر: دبي - البيان

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أعرب عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن اعتزازه وترحيبه بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي السعودي المشترك الذي استضافته غرف دبي، بحضور أكثر من 40 رجل وسيدة أعمال من الإمارات والسعودية.

واستعرض الجانبان آلية وخارطة عمل المجلس المستقبلية، وأكد ضرورة مواصلة القطاع الخاص الإماراتي والسعودي، على تحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات لدعم العلاقات بين كافة المؤسسات والشركات في البلدين.

وأشار العويس، الذي ترأس الجانب الإماراتي في المجلس، أن انعقاد الدورة الأولى للمجلس أمس في دبي هو بمثابة إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين البلديين الشقيقين التي تشهد تطوراً متسارعاً في كافة المجالات، فضلاً عما سيوفره من فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية المشاركة. في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى فيه المجلس من اتحاد غرف الإمارات واتحاد الغرف السعودية، ومن بقية الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المعنية في كل من الإمارات والسعودية. خاصة أن الإمارات اليوم، تمتلك خبرات واسعة ومميزات وفرصاً استثمارية عديدة، وأن هذه المميزات مما لا شك فيه تتيح المزيد من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.

وأكد أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، من اكتشاف المزيد من الفرص التي تطرحها القطاعات المختلفة.

آفاق جديدة

أكد عبدالحكيم الخالدي رئيس الجانب السعودي بالمجلس، أن الجانب السعودي لديه نفس الاهتمام والرغبة نحو فتح آفاق جديدة لعمل وتعاون واستثمار مشترك مع قطاعات الأعمال الإماراتية. وأعرب عن تمنياته بأن يتمخض الاجتماع عن بلورة أفكار وتصورات ومشاريع مشتركة، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تؤسس لانطلاقة جيدة لعمل مستقبلي مشترك وخاصة أن المجلس يضم نخبة من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلين لكبرى الشركات بالبلدين الشقيقين.

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