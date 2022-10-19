85.7 ملياراً مكاسب الأسهم والرسملة 2.88 تريليون

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي 85.7 مليار درهم مدعومة بعمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية بمختلف القطاعات. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.79 تريليون درهم إلى 2.88 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.3 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و583.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي .

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم «العالمية القابضة» 8.3% ليغلق عند 388.8 مليون درهم وسط تداولات نشطة تجاوزت 337.8 مليون درهم، ليتصدر قائمة الأنشط بالقيم، كما ارتفع «ألفا ظبي» 2.49% و«أبوظبي الأول» 2.43% و«أبوظبي الإسلامي» 1.56% و«أبوظبي التجاري» 0.89% و«إي آند» 0.76% و«الدار» 0.69%.

وواصل سهم «طيران أبوظبي» مكاسبه ليرتفع 14.86% بعد إعلان «القابضة» تقديم عرض إلى شركة طيران أبوظبي يتضمن دمج حصصها البالغة نسبتها 100% في شركات آمرك والاتحاد للطيران الهندسية إضافة إلى حصة 50% من رأس مال شركة «جال»، لإنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات.

سوق دبي

وفى سوق دبي، ارتفع المؤشر العام 0.98% أو ما يعادل 33.11 نقطة ليغلق عند مستوى 3410.06 نقاط بدعم صعود مؤشر قطاع العقار 1.11% والبنوك 1.07% والنقل بنسبة 1.18%. ودعمت أسهم البنوك صعود سوق دبي مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.5% و«الإمارات دبي الوطني» 0.76%، كما ارتفعت أسهم العقار بقيادة «إعمار العقارية» بعد نموه بنسبة 0.82%، فيما زاد «إعمار للتطوير» 1.76% و«تيكوم» 0.43%.

وارتفعت أسهم قطاع النقل مع صعود «العربية للطيران» بنسبة 1.48% و«أرامكس» بنسبة 0.53% و«سالك» بنسبة 0.89%، كما ارتفع سهم «ديوا» في قطاع المرافق بنسبة 1.2%.

سيولة

استقطبت الأسهم المحلية سيولة 1.56 مليار درهم موزعة بواقع 1.22 مليار بسوق أبوظبي و339.2 مليونا بسوق دبي. وجرى التداول على نحو 443.1 مليون سهم عبر تنفيذ 19 ألف صفقة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 3.71 % ليتجاوز حاجز 10 آلاف نقطة مجدداً مغلقاً عند 10065.24 نقطة ليحقق بذلك أعلى مستوياته منذ 22 سبتمبر .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز