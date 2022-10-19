«آيسر» تتوقع تواصل نمو سوق الحواسيب

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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توقع مسؤولون في شركة «آيسر» أن يواصل سوق الحواسيب المحمولة في الإمارات خلال العام المقبل نموه المستدام، ليستقر عند معدل يبلغ حوالي 30 ألف وحدة مباعة شهرياً في سوق الاستهلاك، مع ارتفاع طفيف في سعر البيع للوحدة، مشيرين إلى أن عدداً من التوجهات الاستهلاكية الجديدة ستسهم في تعزيز اعتماد الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب وزيادة مستوى الطلب في السوق.

وقال ميكيلي مونتيكيو، المدير العام في آيسر الشرق الأوسط، على هامش فعالية «أسبوع شركاء آيسر» بدبي في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن أزمة «كوفيد 19» لا تزال تلقي بظلالها على سلسلة التوريد، والتي تسببت في نقص في الشرائح المختلفة، والتي أثرت سلباً على قطاع التكنولوجيا والحواسيب المحمولة والكثير من القطاعات الأخرى في الأسواق العالمية. ومن المتوقع استقرار سوق الحواسيب المحمولة في 2023 بعد النقص الذي شهدناه في 2021 و2022، حيث سيتمكن البائعون من مواءمة استراتيجيات التوريد الخاصة بهم دون الوقوع في أزمة مخزون المنتجات. وقال مونتيكيو: يشهد قطاع الحواسيب المخصصة لمحبي الألعاب نمواً مستمراً، وبدأت مؤخراً تجارب الألعاب ثلاثية الأبعاد بالدخول إلى المشهد لترسم ملامح مستقبل القطاع في 2023 وما بعده.

وتوقعت جومانا كرم، رئيس وحدة المنتجات والتسويق في «آيسر» الشرق الأوسط، استمرار نمو الحواسيب في النصف الثاني من السنة الحالية، وإن بوتيرة أبطأ من النصف الأول، وذلك بالتزامن مع استمرار التحديات التي تفرضها سلاسل التوريد ونقص بعض المكونات بعد إغلاق بعض المصانع لفترات متفاوتة.

وتشير بيانات «جي إف كيه» GFK إلى نمو سوق الحواسيب المحمولة للمستهلكين الأفراد في الإمارات بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 25% من حيث العدد و22% من حيث القيمة مقارنة بالعام الماضي. وأوضحت أن المساهم الأكبر في هذا النمو هي فئة الحواسيب النحيفة الخفيفة وفئة حواسيب الألعاب. كما أنّ الحواسيب المحمولة من آيسر في تلك الفترة سجلت نمواً بلغ 19% من حيث العدد.

وحول الشرائح الأكثر مبيعاً، قالت كرم: الطلب مستمر خاصة بفئة الحواسيب المحمولة النحيفة والحواسيب المخصصة للألعاب والحواسيب المخصصة للتعليم والشركات. وتؤكد ذلك بيانات «جي إف كيه» حيث تشير إلى نمو مبيعات الحواسيب المحمولة النحيفة في الإمارات لفئة المستهلكين 22% للنصف الأول 2022 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2021. وسجل هذا النمو في سوق الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب للفترة نفسها نحو 30% في العدد والقيمة. وبلغت حصة آيسر بسوق الحواسيب المحمولة للألعاب بالإمارات 17.8% في النصف الأول 2022.

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