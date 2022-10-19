وزارة الاقتصاد تكرم الفائزين بمسابقة «رائد أعمال المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت وزارة الاقتصاد خلال حفل نظمته في مقرها بدبي، الفائزين في مسابقة «رائد أعمال المستقبل» ضمن البرنامج التدريبي لريادة الأعمال «SkillUp Start»، التي أطلقتها في شهر أبريل 2022 بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والمنظمة العالمية لتدريب مهارات ريادة الأعمال «Bizworld»، حيث فاز ثلاثة فرق من أصل 160 مشروعاً مشاركاً في المسابقة.

وقال عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: إن مسابقة برنامج «SkillUp Start» تسهم في تحفيز الطلاب على تقديم أفكار ومشاريع ناشئة ناجحة، وترسخ سلوكيات ونهج ريادة الأعمال بين الطلاب، وتفتح الفرص أمامهم لاكتساب مهارات المستقبل، وتدعم خطط مشاريعهم الناشئة، بما يعزز من رؤية الدولة في بناء جيل ريادي قادر على المساهمة في بناء مستقبل أفضل.

مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها توجيه الأجيال الناشئة لإنشاء المشاريع الريادية والابتكارية، وذلك تحت مظلة المشروع الوطني «موطن ريادة الأعمال»، والذي حقق تطورات سريعة وجذرية لبيئة ريادة الأعمال في الدولة منذ إطلاقه في شهر نوفمبر 2021، عبر إتاحة الفرص والممكنات التي يحتاجها رواد الأعمال للنمو والازدهار.

وفاز بالمركز الأول فريق «دكان» والمكون من الطلبة: (محمد الكتبي، راشد الطنيجي، محمد الطنيجي، علي الكتبي، زايد الطنيجي)، فيما احتل المركز الثاني فريق «جبار» والمكون من الطلبة: (غاية العامري، غاية النقبي، شيما المهري، سعيدة السويدي). وكان المركز الثالث من نصيب فريق «Be Better» والمكون من الطلبة: (هيا الشيخ، بيرشوس جوانجا، ألفيس جاكسون، سهى باروت).

وأوضحت الوزارة أن فريق «دكان»، فاز برحلة تعليمية في وادي السيليكون بأميركا لمدة 6 أسابيع، وشملت الرحلة حصول الفريق على برنامج تدريبي عن المهارات الأساسية لريادة الأعمال وكيفية تأسيس مشاريع ريادية ناجحة بجامعة Draper University، كما زار الفريق قسم المختبرات «تقنية النانو» بجامعة ستانفورد، ومتحفي تاريخ الحاسوب، والتكنولوجيا التفاعلي، ومقر شركتي غوغل وآبل، ومساحة العمل المشتركة Hacker Dojo.

يذكر أن الوزارة منحت كافة الطلاب المشاركين في برنامج SkillUp Start شهادة معتمدة من وزارة الاقتصاد والمنظمة العالمية لتدريب مهارات ريادة الأعمال Bizworld، إضافة إلى منح شهادات تكريم للمعلمين والمتطوعين المنضمين للبرنامج، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في تدريب وتأهيل الطلاب.

مكافحة الغش والتقليد

نظمت إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة توعوية حول آليات التعامل مع حالات الغش التجاري والتقليد وسبل مكافحتها، وذلك بحضور سلطان درويش، مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، وإبراهيم الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، وجمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بغرفة الشارقة، وخلال الورشة استعرض ممثلو القطاع الخاص من شركة يونيليفر الخليج، وشركة لويس فيتون، وشركة فيريرو، كيفية التمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة، وقاموا بعرض نماذج عملية للمقارنة بينها.

وقال سلطان درويش في كلمته التي ألقاها نيابة عن عبد الله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد: تمتلك الإمارات منظومة مؤسسية متطورة تعمل على تمكين الممارسات التجارية السليمة.

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