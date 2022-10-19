«دي بي ورلد» تضيف مساراً تجارياً بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دي بي ورلد»، المزود للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، تقديم خدمة مسار تجاري في الإمارات لربط مركزها الرئيسي في جبل علي بالموانئ الأخرى في الدولة، وبالتالي دعم المتعاملين الأساسيين عبر تخفيف الاختناقات في سلاسل التوريد. وجرى توصيل الشحنة الافتتاحية التي تبلغ حوالي 200 حاوية نمطية قياس 20 قدماً إلى ميناء عجمان قادمة من ميناء جبل علي ضمن الوقت المحدد لها في 7 أكتوبر.

وتتم خدمة المسارات التجارية الجديدة من خلال أسطول الخدمات البحرية التي تضم عدداً من السفن المعدلة لتقليل الازدحام في الموانئ من خلال الرسو في المراسي الصغيرة. وتشغل السفن ذات الغاطس الضحل مساحة أصغر ويمكنها الوصول إلى مناطق متعددة بالموانئ لا تناسب السفن الكبيرة نظراً لحجمها وطولها، وبالتالي يمكنها الدوران بسرعة تبلغ ضعف سرعة السفن الضخمة على المسارات التجارية البحرية القصيرة.

وتتيح إضافة الخدمات على الخط الساحلي للدولة البالغ طوله 700 كيلومتر على الخليج العربي للمتعاملين وصولاً أكثر كفاءة إلى ميناء جبل علي، مما يقلل أوقات العبور التي قد تصل إلى أيام عدة. وتركز الشحنات الأولية على نقل الواردات الغذائية إلى الإمارات بالسفن المبردة ونقل السلع مثل الإسمنت.

وستقوم «دي بي ورلد» بربط المتعاملين وشركات النقل الرئيسية بمنظومة متكاملة في «جافزا»، من خلال مناولة كميات إضافية من البضائع في حاويات بين ميناء جبل علي والموانئ الأخرى المتواجدة في الإمارات.

وتدخل الخدمة حيز التنفيذ بعمليات رسو لمرتين أو 3 مرات أسبوعياً، مع التركيز على ربط الإمارات بالشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى.

وستقوم «دي بي ورلد» في المرحلة التالية من التطوير بوضع سفن معدلة إضافية قيد العمل، وكذلك إضافة المزيد من خدمات الرسو على طول سواحل الدولة. وسيبقى ميناء جبل علي بمثابة النقطة الأساس للربط التجاري، مما يعزز القدرة التنافسية للميناء ويرفع مستوى القدرات التجارية للإمارات ككل.

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