«مبادلة» تجني 1 مليار دولار من بيع سندات دولارية

المصدر: دبي- سيد صالح

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جمعت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» مبلغ 1 مليار حصيلة سندات مُقوّمة بالدولار الأمريكي يُستحق سدادها بعد 10 أعوام ونصف، طرحتها اليوم، وذلك بعد أن تلقت طلبات لشراء هذه السندات بقيمة إجمالية تتجاوز 4.2 مليارات دولار، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء نقلاً عن بيانات مُدرجة في وثيقة مصرفية.

وأفادت الوكالة بأن «مبادلة» قد حدّدت سعراً نهائياً لهذه السندات يزيد 165 نقطة أساس عن سعر الفائدة المستحقة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام، بعد أن كانت قد حدّدت في مستهل الطرح سعراً استرشادياً يزيد على 200 نقطة أساس عن سعر الفائدة المستحقة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام.

وذكرت «رويترز» أن «مبادلة» قد طرحت هذه السندات من خلال شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج»، وأضافت أن بنك «اتش إس بي سي»، فرع تايوان، هو الذي سيضطلع بدور مدير الاكتتاب الرئيسي في هذه السندات، بينما سيعاونه بنك «إس.جي سكيورتيز إتش.كيه ليمتد»، فرع تايوان.

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