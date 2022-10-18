سام للمعادن الثمينة تخطط لإنشاء 13 مصفاة تكرير حول العالم

المصدر: دبي- البيان

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تخطط سام للمعادن الثمينة، وهي شركة إماراتية لتكرير المعادن لإنشاء حوالي 13 مصفاة تكرير حول العالم. وتأسست سام للمعادن الثمينة في دبي، وتحتل مكانة مميزة مع امتلاكها منشآت على أحدث طراز وعالية التكنولوجيا في دبي ومصر.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق تكرير المعادن الثمينة في الشرق الأوسط إلى 25.3 مليار دولار بحلول عام 2027 بعد النمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6% خلال فترة التوقع 2022-2027. وتتوافر المعادن الثمينة في مجموعة واسعة من أنواع المنتجات التي تشمل الذهب والإيريديوم والفضة والبلاتين والبلاديوم والروثينيوم وغيرها من المعادن والتي تُستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات والتي تشمل المجوهرات والساعات والمحفزات والسيارات والإلكترونيات والعوامل المضادة للميكروبات وغيرها من التطبيقات المماثلة.

كما كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الاستراتيجية وأبحاث السوق، بلو ويف كونسلتنج أن سوق المعادن الثمينة العالمية بلغت قيمته 240.5 مليار دولار في عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.1% ويحقق إيرادات تقارب 415.3 مليار دولار بنهاية 2028.

ويرأس سامي أبو أحمد، مجلس إدارة شركة سام للمعادن الثمينة، ونجحت الشركة في ظل إدارته في الحصول على اعتماد شهادة قواعد الممارسات وشهادة سلسلة التتبع من مجلس الممارسات المسؤولة في مجال المجوهرات، وشهادة معيار التسليم الجيد في الإمارات لاعتماد الذهب والفضة. كما حصلت شركة سام للمعادن الثمينة على اعتماد شهادة قواعد الممارسات من مجلس الممارسات المسؤولة في مجال المجوهرات منذ مايو 2019. حيث يوفر اعتماد شهادة قواعد الممارسات معياراً مشتركاً للممارسات الأخلاقية والاجتماعية وحقوق الإنسان والبيئية.

ُتعد شركة سام أول مصفاة في الشرق الأوسط بأكمله تصبح كياناً معتمداً بشهادة سلسلة التتبع. كما أنها أول مصفاة تحصل على نفس الاعتماد في مصر. ويحدد معيار شهادة سلسلة التتبع من مجلس الممارسات المسؤولة في مجال المجوهرات متطلبات إنشاء سلسلة التتبع للمعادن الثمينة التي يتم إنتاجها ومعالجتها وتداولها بشكل مسؤول من خلال سلاسل التوريد والتي تكون مضمونة من قِبل طرف ثالث في كل مرحلة.

ووقعت الشركة مؤخراً عقداً مدته 10 سنوات لمنشأة في مدينة دبي للإنتاج تبلغ مساحتها 65000 قدم مربعة. وستؤدي بجانب المصفاة الحالية إلى زيادة مساحة الشركة لتبلغ حوالي 87000 قدم مربعة مما يحول شركة سام لواحدة من أكبر المصافي في العالم. وقال محمد أيوب، المدير العام لشركة سام للمعادن الثمينة: تقدم شركة سام سبائك مسكوكة تتراوح من 1 جرام إلى 250 جراماً بأشكال وعلامات تجارية مختلفة. كما تمتلك سام 5 علامات تجارية حصرية وستبدأ إنتاج الكيماويات الثمينة المستخدمة في صناعة المعادن الثمينة. وأضاف أن الهدف من إنشاء 13 مصفاة هو التأكد من قدرة سام على تلبية المتطلبات المحددة لكل سوق مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية واللوائح الإقليمية.

وقال أحمد أبو أحمد، نائب المدير العام لشركة سام للمعادن الثمينة: انتهت الشركة بالفعل من المرحلة الأولى من افتتاح المصافي. كما تم افتتاح مصافي تكرير في مصر في عام 2021. ونحن واثقون بتحقيق جميع أهدافنا قريباً. وأضاف: لا تخرج أية نفايات من مصانع سام حيث يتم إرسال جميع النفايات الصلبة إلى معامل تكرير الرماد حيث يُعاد تدويرها؛ كما نمتلك وحدة لإعادة تدوير المياه داخل مصنعنا نفسه ويتم مراقبة جميع الغازات الناتجة عن العمليات عن كثب وضمان أن تكون ضمن الحدود الحكومية.

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