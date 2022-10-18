3 مناطق سكنية تستأثر بثلث أثرياء دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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تستأثر 3 مناطق سكنية في دبي، وهي «جميرا فيرست»، «البرشا»، و«جميرا» بنسبة 35% من الأشخاص فائقي الثراء المقيمين بالإمارة، أي ما يزيد قليلاً عن الثلث، بحسب بيانات صادرة عن شركة «ويبستر باسيفيك» الأمريكية المتخصصة في البيانات والدراسات التحليلية في عدة قطاعات.

وأفادت بيانات الشركة بأن 8685 شخصاً من فئة أصحاب الثروات الفائقة يعيشون في «جميرا فيرست»، فيما يبلغ عدد السكان من هذه الفئة في «البرشا» 8155 شخصاً، وفي «جميرا» 7022 شخصاً. وتطرق التقرير إلى هذه المناطق الثلاث، فقال: «تتميز «جميرا» بالشعور بالترف والبذخ الذي تمنحه لسكانها، وأيضاً شعورهم كما لو كانوا يعيشون في ضاحية من ضواحي المدينة. وعلاوة على ذلك، تجمع «جميرا» بين ميزتي القُرب من البحر، ومن منطقة وسط المدينة في دبي. وأما «البرشا»، فهي منطقة مثالية لسُكنى العائلات الثرية، نظراً لوفرة المدارس الراقية بها، فضلاً عن سهولة وصول سكانها إلى مراكز التسوق الفخمة، مثل «غاليريا مول البرشا» وغيرها. وجاءت منطقة «المرابع العربية» في المركز الرابع بعدد 3728 شخصاً، فيما حلّت منطقة «الثنية» في المركز الخامس بعدد 3542 شخصاً فائق الثراء.

ونالت «أم سقيم» المركز السادس بعدد 2960 شخصاً، بينما حلّت جزيرة «نخلة جميرا» سابعة 2573 شخصاً.

وذكرت البيانات أن عدد الأشخاص من فئة فائقي الثراء الذين يعيشون في دبي بلغوا 67900 شخص حتى نهاية شهر يونيو الماضي. جدير بالذكر أن الشخص فائق الثروات بحسب غالبية الشركات المتخصصة في تصنيف الثروات، هو الذي يمتلك أصولاً مالية سائلة، بخلاف البيت الذي يقطنه بصفة دائمة، تقدّر قيمتها بنحو 1 مليون دولار على الأقل.

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