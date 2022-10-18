شركة في دبي تعرض تأجير مكاتب الـ 6 أشهر الأولى مجاناً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أبراج سنترال بارك، أكبر مشروع مكتبي بنظام الملكية الفردية في المنطقة الحرة في قلب مركز دبي المالي العالمي، عن إتاحة طابق المساحات المكتبية المجهزة الجديد من الفئة (A) والذي يحتوي على 13 مكتباً تمتد على مساحة 16 ألف قدم مربع، للإيجار مع عرض الإعفاء من سداد إيجار الأشهر الستة الأولى من العقد، ويسري العرض الحصري على عقود الإيجار لغاية 31 ديسمبر 2022.

وتواصل أبراج سنترال بارك، التي تعد واحدة من أكثر الوجهات المكتبية جاذبية في مركز دبي المالي العالمي، استقطاب المستأجرين بفضل عروضها المتفردة على المساحات المكتبية الفاخرة وشروط الإيجار الجذابة والمرنة والراحة الاستثنائية التي يوفرها الموقع المتميز في قلب المدينة.

تحتوي الفئة (A) في الطابق 26 على ثلاثة عشر مكتباً متاحاً للإيجار، تتراوح مساحة كل منها ما بين 1.000 إلى 3.000 قدم مربع. سيحصل المستأجرون الذين يوقعون على عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات على إعفاء حصري من سداد إيجار الأشهر الستة الأولى من العقد.

تمثل أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي الوجهة الأمثل للشركات الباحثة عن المساحات المكتبية الفاخرة، حيث تتميز المكاتب الواقعة في الفئة (A) الجديدة بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، ومصعد مباشر يتيح الوصول للطابق الأرضي بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الصالة وغيرها من الإطلالات المذهلة والخدمات والمرافق الاستثنائية. ويلغي اختيار المساحات المكتبية من الفئة (A) بشكل كلي الحاجة إلى عملية إعادة بناء المكاتب الجديدة من الصفر. إذ يتسنى لمستأجري هذه المساحات المكتبية الانتقال إليها بكل سرعة وسهولة دون الحاجة إلى أي أعمال إنشائية أو تعديلات داخلية، حيث تشتمل هذه المكاتب على الأسقف المستعارة والإضاءة والتكييف والأرضيات الجاهزة وغيرها من خدمات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة. ومع ذلك، تتسم جميع المكاتب بالمرونة الكافية لتسمح للمستأجرين ببعض الإجراءات المخصصة بما يتيح لهم تجهيز مكاتبهم وإعدادها على النحو الذي يناسبهم، بما في ذلك تجزئتها إلى مكاتب فردية صغيرة وغرف اجتماعات وغرف للتخزين. وإلى جانب ذلك، يحظى المستأجرون بإمكانية الوصول إلى الصالة المشتركة ومواقف مجانية للزوار لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

وقال نيمو ستويانوفيتش، مدير قسم التأجير في أبراج سنترال بارك: «حققنا نتائج مذهلة من حيث نسبة إشغال الوحدات المستأجرة على مدى الأعوام القليلة الماضية. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى كوننا الوجهة الأكثر تفضيلاً في مركز دبي المالي العالمي، والمعايير المتفردة لمساحاتنا المكتبية، فضلاً عما تقدمه أبراج سنترال بارك من شروط إيجار جذابة وخيارات الإعفاء من الإيجار الأفضل من نوعها في منطقة مركز دبي المالي العالمي، إذ إننا نقدم باقة من حوافز الإيجار المخصصة لجعل الحياة المكتبية سلسة قدر الإمكان، بما في ذلك خيار الإعفاء من سداد الإيجار لما يصل إلى ستة أشهر عند توقيع العقد، إلى جانب أسعار الإيجار الجذابة التي تقل عن متوسط الإيجارات في مركز دبي المالي العالمي بما يصل إلى 30 %.

كما أننا أول المالكين في مركز دبي المالي العالمي الذين يقدمون مساهمة في النفقات الرأسمالية للتجهيز».

وتضم أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 130 شركة، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز المؤسسات، مثل وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب ومؤسسة التميمي ومشاركوه وبنك سنغافورة وغيرها الكثير. ويتميز المبنى ببيئته الحضرية المعاصرة والعديد من خيارات المأكولات الغنية ومرافق أسلوب الحياة والمقاهي. وتتجاوز أهمية أبراج سنترال بارك من مجرد كونها مبنى للأغراض السكنية والتجارية، إذ تزخر بالعديد من المساحات المخصصة للفعاليات والقادرة على تلبية احتياجات مختلف الاحتفالات الفاخرة، مثل الألعاب الحكومية، وسباق سبارتن، وجوائز جلف بزنس، وكينزو، وبيبسي، وتشيفاس، وكافالي، على سبيل المثال لا الحصر.

كما استضافت الوجهة تصوير فيلم ستار تريك بيوند في عام 2015. وتم تصميم الأبراج خصيصاً لتحقيق مزيج سلس بين مختلف تصاميم المساحات المكتبية والشقق السكنية المفضلة ووجهات الترفيه والمأكولات والتجزئة الفاخرة، بما يضمن توفير بيئة جذابة للعيش والعمل. ويحتوي المبنى على ثلاثة طوابق من منافذ البيع بالتجزئة التي تضم ما يزيد على 30 علامة على امتداد 100 ألف قدم مربع، واستضافة العديد من الفعاليات بمشاركة أبرز العلامات المحلية والعالمية. كما تضم الوجهة باقة من المطاعم التي تمثل مختلف المطابخ العالمية، وسلسلة من مراكز اللياقة البدنية، ومتاجر البقالة، ودار حضانة، والكثير غيرها من المنشآت التي ما زالت قيد التطوير.

وتمثل أبراج سنترال بارك الوجهة المفضلة للمساحات المكتبية في منطقة مركز دبي المالي العالمي، بالنسبة للشركات الناشئة الطامحة لتوسيع أعمالها وشركات المحاماة والمؤسسات الاستثمارية البارزة، وذلك بفضل موقعها المتميز وما توفره من مرافق استثنائية.

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