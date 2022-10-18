شراكة بين «أستر» و«الحكير» لافتتاح 250 متجراً في السعودية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أستر دي إم هيلث كير» الإماراتية عن توسعها في السوق السعودي بعد توقيع اتفاقية شراكة مجموعة الحكير لإنشاء وتشغيل أكثر من 250 متجراً خلال فترة 5 سنوات وتسهيل الوصول للمنتجات الصحية والدوائية عبر قطاعات التغذية والعناية بالأطفال والعناية بالبشرة والرعاية الصحية المنزلية وغيرها. سوف يعمل كلا الشريكين من خلال هذه الشراكة على جلب منتجات صيدليات أستر عالية الجودة لخدمة احتياجات الرعاية الصحية للسكان المحليين في المملكة العربية السعودية. ترمي الشراكة إلى افتتاح المتاجر وتشغيلها في الشوارع الرئيسية والتجمعات والمراكز التجارية، وتبدأ بالرياض، العاصمة وأكبر مدن المملكة. وتستهدف المرحلة الثانية إلى توفير سبل التصنيع الدوائي داخل المملكة لدعم رؤية السعودية 2030.

وقال مؤسس أستر دي إم هيلث كير ورئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي، دكتور آزاد موبن، متحدثاً عن الدخول إلى سوق المملكة العربية السعودية: «إن أستر دي إم هيلث كير دخلت السعودية من خلال مستشفى آستر سند في الرياض عام 2016. وبوصفها الدولة الأكبر والأكثر سكاناً والأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي، قررنا تمديد وجودنا في المملكة. ونخطط لتوسعة نطاق وجودنا في مجال الرعاية الأولية من خلال صيدليات أستر، لخدمة السوق الكبير المتنامي، ونحن سعداء باتفاقنا مع مجموعة الحكير القابضة المرموقة على الشراكة في هذا المشروع لإنشاء 250 صيدلية بيع بالتجزئة في المرحلة الأولى».

متحدثاً عن المشروع، قال نائب المدير التنفيذي لمجموعة الحكير القابضة، مشعل الحكير: «نحن مسرورون بهذا التعاون مع أستر دي إم هيلث كير المحدودة، إحدى أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. ويأتي هذا الاتفاق ضمن استراتيجية المجموعة التي تعكس خطوة جديدة تضاف إلى المحفظة الاستثمارية للحكير القابضة في الأعوام المقبلة، وإضافة نوعية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة الذي يركز بشكل رئيسي على صحة وسلامة البشرية».

وتدير أستر دي إم هيلث كير حالياً 446 صيدلية في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، بما في ذلك 201 صيدلية في الهند تديرها Alfaone Retail Pharmacies Private Limited بموجب اتفاقية ترخيص العلامة التجارية. بدأت صيدليات أستر في الإمارات العربية المتحدة، وصارت اسماً ذائع الصيت وعلامة تجارية مفضلة لدى العملاء، بفضل سهولة الوصول إليها وتبنيها لسياسة تضع العميل على رأس أولوياتها. خلال السنة المالية الفائتة، سجلت صيدليات أستر 8 ملايين زيارة عبر فروعها.

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