نقل ملكية مجموعة الاتحاد للطيران إلى محفظة شركات "القابضة إيه.دي.كيو"

المصدر: البيان

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أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية قراراً بنقل ملكية مجموعة الاتحاد للطيران إلى "القابضة إيه.دي.كيو"، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي.

وتعتبر مجموعة الاتحاد للطيران شركة عالمية رائدة في مجال السفر والنقل الجوي، حيث تصل رحلاتها إلى 63 وجهة في 42 دولة حول العالم، كما أنها تتميز بتقديم خدمات طيران مستدامة تعد الأفضل في فئتها، إضافة إلى توفيرتجربة مميزة للمسافرين.

تأتي عملية تحويل مجموعة الاتحاد للطيران لتعزز جهود "القابضة" (ADQ) في تحقيق رؤية أبوظبي الرامية إلى تأسيس مركز عالمي للطيران يوفرمجموعة من الخدمات التنافسية المتكاملة وتجربة متميزة يقدمها المطار بمبناه الجديد المتوقع افتتاحه في المرحلة المقبلة. تؤكد استراتيجية الطيران في "القابضة" (ADQ) على تقديم عروض تنافسية على مستوى عالمي لشركات الطيران والركاب بما في ذلك الخدمات المتتخصصة مثل الشحن الجوي وهندسة الطيران وخدمات المناولة الأرضية.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ): "إن قطاع الطيران يعد عنصراً أساسياً لرفع معدلات النمو والازدهار الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ومع إتمام عملية التحويل وانضمام مجموعة الاتحاد للطيران إلى محفظة النقل والخدمات اللوجستية في "القابضة" (ADQ)، سنواصل تنفيذ خططنا الاستراتيجية لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي لنؤكد دورها لتصبح مركزاً إقليمياً متكاملاً في قطاع النقل العالمي".

الجدير بالذكرأنه تم سابقاً نقل ملكية الشركات المساعدة التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران إلى "القابضة" (ADQ)، وذلك بهدف تأسيس شركة متكاملة في مجال الخدمات المساندة ودعم الطيران، وبذلك تسهم في موجة نمو جديدة في هذا القطاع. ستواصل مجموعة الاتحاد للطيران مساعيها لتحقيق تطلعاتها بأن تكون إحدى شركات الطيران الرائدة عالمياً والاستمرار بالارتقاء بخدماتها لتقديم أفضل تجربة لعملائها وفقاً لأفضل المعاييرالدولية كجزء من محفظة الطيران في "القابضة" (ADQ).

ومع إضافة مجموعة الاتحاد للطيران، فإن محفظة الطيران في "القابضة" (ADQ) ستضم عدداً من الشركات الكبرى وهي مطارات أبوظبي، وويزإير أبوظبي، وشركة ADQ للطيران والخدمات الجوية لتسهم في تحقيق رؤية أبوظبي بتأسيس مركز طيران متكامل.

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