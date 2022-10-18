«الإمارات دبي الوطني» يبيع سندات بـ 500 مليون دولار

المصدر: دبي - رويترز

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أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك الإمارات دبي الوطني باع سندات أجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار في أول عملية بيع للدين العام له هذا العام، والتي تلقت طلبات بأكثر من مليار دولار.

وقلص البنك السعر النهائي بمقدار 20 نقطة أساس إلى 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لبيع السندات الذي رتبه بنك أبوظبي التجاري وبنك باركليز والإمارات دبي الوطني كابيتال و«إتش.إس.بي.سي» و«إس.إم.بي.سي» وبنك «ستاندرد تشارترد».

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد باع سندات في أسواق الدين العام في المرة السابقة في مايو من العام الماضي عندما جمع 750 مليون دولار مع سندات إضافية من الفئة الأولى غير القابلة للاسترداد لمدة ست سنوات بعد جمع المبلغ نفسه عبر سندات لأجل خمس سنوات في يناير 2021.

وأظهر عرض للمستثمرين، اطلعت عليه «رويترز»، أن أصول البنك في نهاية يونيو بلغت قيمتها 194 مليار دولار، ما يجعله رابع أكبر بنك في منطقة الخليج بعد بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي الأول والبنك الأهلي السعودي.

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