اكتمال 71 مشروعاً عقارياً في دبي بـ13.6 ملياراً

المصدر: دبي - بشار باغ

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أظهر تحليل أجراه «البيان الاقتصادي» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، أن دبي شهدت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري اكتمال عمليات البناء في 71 مشروعاً عقارياً تضم 48286 وحدة من شقق وفلل ووحدات تجارية بتكلفة إجمالية تناهز 13.6 مليار درهم.

وتضم المشاريع العقارية التي تم الانتهاء من إنشائها في الفترة من يناير لغاية سبتمبر الماضي من العام الجاري 50 مشروعاً لأبنية وأبراج توفر ما يصل إلى 41116 وحدة عقارية من شقق ووحدات تجارية، وتبلغ تكلفة هذه المشاريع 9.4 مليارات درهم، بالإضافة إلى 21 مشروعاً للفلل تضم 7170 فيلا بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.2 مليارات درهم.

وحلت كل من البرشاء جنوب الرابعة والمركاض في المرتبة الأولى من حيث مشاريع الأبنية والأبراج المكتملة بواقع 8 مشاريع لكل منطقة، وتضم المشاريع المتكملة في البرشاء جنوب الرابعة 2772 شقة ووحدة تجارية فيما تشمل المشاريع في المركاض 2972 شقة ووحدة تجارية.

فيما جاءت منطقة الخليج التجاري أولاً من حيث عدد الوحدات في المشاريع المتكملة، حيث سجلت الانتهاء من 4 مشاريع أبنية وأبراج تضم 8806 شقق ووحدات تجارية، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد التي سجلت اكتمال بناء 3 مشاريع بـ4060 وحدة.

ومن حيث أبرز المناطق التي شهدت أكبر عدد لمشاريع الفلل التي اكتمل بناؤها في أول تسعة أشهر من العام الجاري، جاءت منطقة اليفرة 2 في المرتبة الأولى بـ8 مشاريع تضم 3207 فيلات، تليها اليفرة 5 بـ2111 فيلا وحلت منطقة وادي الصفا 5 في المرتبة الثالثة بـ1429 فيلا.

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