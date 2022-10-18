فوركس العالمية تطرح ابتكارات التداول في «فوركس إكسبو دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت فوركس المختصة بالتجارة العالمية، توسعاً في أدوات التداول حيث طرحت الأداة الجديدة PlayMaker والتي تهدف إلى مساعدة المتداولين في اتخاذ القرارات الاستثماريّة بناءً على تحليلات الأداء المتقدمة، وتكوين شخصياتهم التداوليّة وتحسين سبل اتخاذ القرارات لينعكس ذلك في النهاية على تحسين استراتيجياتهم وتكتيكاتهم في التداول خلال مشاركتها في معرض فوركس إكسبو دبي 2022، الحدث الأقوى في عالم التداول والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في 19 و20 أكتوبر.

تُعد PlayMaker إضافة مهمة إلى أداة تحليل الأداء السابقة GamePlan *، ويعتبر كلا المنتجين أدوات فعالة للمتداولين الذين لديهم خطة تداول والذين يسعون إلى فهم عاداتهم التجارية بشكل أفضل، والذين يبدون استعدادهم للتعلم من السلوكيات الضارة القائمة على العاطفة بغرض تصحيحها وتفاديها مستقبلاً في استراتيجية التداول الخاصة بهم.

من ناحية أخرى، تضع أداة PlayMaker المتداولين تحت السيطرة، حيث تساعدهم على تجنب أخطاء التداول العاطفية وتُسهم في تعزيز انضباطهم حتى يتمكنوا من البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم. تتيح أداة التداول المباشر هذه للمتداولين اتخاذ قرارات واثقة وتقليل الأخطاء المكلفة، مع ميزات تساعدهم في تحديد المخاطر الفردية، والخسائر اليومية، والصفقات المفتوحة وخطوط التداول.

ومن جانب آخر، تساعد GamePlan المتداولين في الكشف عن نقاط القوة والضعف الرئيسية التي تؤثر على أداء التداول الخاص بهم، لمساعدتهم في العثور على ما يميزهم من خلال ميزات مثل بطاقة النقاط، والتي تسمح لهم بتعديل خطة التداول الخاصة بهم لأهداف أكثر قابلية للتحقيق. تتضمن ميزات GamePlan الأخرى مقاييس نفسية فريدة تمنح المتداولين مسارات واضحة لتغيير سلوكياتهم.

تؤكد ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجوعة ستونكس على دور FOREX.com في توفير طرق جديدة لتداولات المستثمرين بقولها: «نحن ننظر إلى التداول على أنه عملية تعلم، كلما زادت خبراتك والمعارف التي تكتسبها والأدوات التي يمكنك الوصول إليها، كلما كان أداؤك أفضل. نحن نعمل على تمكين المتداولين من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى موارد تعليمية شاملة، ونقدم لهم باستمرار أدوات مراقبة وتقييم وأدوات تحليلية متقدمة. ولا شك بأنهم يثقون بنا لتزويدهم بالفرص والتقنيات المناسبة لرفع مستوى أدائهم في التداول».

تبرز ميزات FOREX.com الرئيسية من خلال معايير الموثوقية والخبرة والجديّة في التعامل وتطرح الشركة بانتظام حلولاً جديدة للمستثمرين والمتداولين، بما في ذلك PlayMaker و GamePlay، بالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة، مثل المؤشرات الموضوعية، التي تسمح للمتداولين بالمضاربة على معدلات التضخم العالمية.

وتُضيف سينغ «50 % من إجمالي المتداولين في الإمارات هم من الوافدين الجدد، وهي إشارة واضحة على أن هذا السوق ينمو بشكل كبير، ونريد أن نكون جزءاً منه. حقق التجار النشطون في المنطقة نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، مما يعكس الإمكانات التي يتمتع بها سوق الشرق الأوسط وشهية المنطقة للأدوات المبتكرة وحلول التجارة والاستثمار. نحن نخطط للاستثمار بكثافة في الشرق الأوسط، وتقديم المزيد من المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المحددة للمتداولين في المنطقة».

وتؤكد FOREX.com على تزويد المستثمرين في الشرق الأوسط برحلة تداول سلسة ومفيدة واستثنائية. واحتفالاً بمشاركتها في فوركس إكسبو دبي، أطلقت الشركة عرضها الترويجي «بدون عمولة *»، وهو هيكل تسعير جديد يتيح للمستثمرين الدخول في تداول الأسهم بسهولة أكبر، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الأسهم في المكسيك.

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