داماك تطرح مناقصة حول حزمة أعمال مشروع كافالي تاور

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة داماك العقارية أنها بصدد طرح مناقصة لحزمة الأعمال الرئيسية لمشروع كافالي تاور، البرج الفاخر المكون من 71 طابقاً، والذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021، والذي يتميز أيضاً بإطلالاته الساحرة على نخلة جميرا ودبي مارينا، وتصاميمه الداخلية الأنيقة التي تحمل توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة روبرتو كافالي.

ستبدأ المناقصة مباشرة بعد الانتهاء من أعمال التمكين التي تسير وفق ما هو مخطط له، حيث كانت داماك قد كلفت شركة الوطنية لأعمال الأساسات (NPC) لإتمام هذه المهمة، في حين تم إنجاز 85% من أعمال الأساسات والحفر، ومن المتوقع أن تنتهي في شهر أكتوبر 2022.

في سياق متصل، عيّنت داماك شركة كيو للاستشارات الهندسية (KEO) كشركة استشارية للمشروع، وتم بدء العمل على تشييد مكاتب الموقع قبل تعيين المقاول الرئيسي.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: «تتمتع شركة كيو للاستشارات الهندسية بخبرة واسعة في تقديم مشاريع فاخرة مماثلة، سواءً على مستوى دبي أو المنطقة، ويسعدنا في داماك العمل معها مجدداً لتحقيق رؤية هذا المشروع الفائق الفخامة».

ويُعد برج كافالي، الذي تبلغ قيمته التطويرية نحو 545 مليون دولار أمريكي، مشروعاً فريداً من نوعه يوفر أعلى مستويات المعيشة الفاخرة في دبي، حيث يجمع بين فخامة دار الأزياء الإيطالية الشهيرة روبرتو كافالي، مع معايير داماك العالمية في تقديم عقارات فائقة الفخامة وتجارب معيشة لا تضاهى.

وتولّى تصميم كافالي تاور، الذي يضم 436 وحدة سكنية فاخرة موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية، المهندس المعماري شون كيل، الحائز على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، والذي أشرف أيضاً على تصميم متحف المستقبل الأيقوني في دبي.

وتُراعي الطوابق الأولى أرقى لمسات الفخامة، بينما تبرز المفاهيم رفيعة المستوى في القسم الأوسط من البرج، وتزخر الطوابق العلوية بمزايا وتشطيبات فائقة الفخامة والروعة، وتوفر كل وحدة سكنية في الأقسام الثلاثة إطلالات خلابة على الواجهة البحرية.

وسيُتاح للقاطنين في الطوابق الأولى والمتوسطة إمكانية الوصول إلى أحواض سباحة خاصة بهم وحدائق أنيقة، بينما ستتضمن الشقق العلوية فائقة الفخامة حوض سباحة متماهٍ مع الأفق وردهة سيجار فاخرة وجناحاً خاصاً يتيح للقاطنين تنظيم مختلف المناسبات تحت إشراف الطهاة المفضلين لديهم.

كما ستضم كل وحدة سكنية من فئة الفخامة الفائقة حوض سباحة أو غرفة جاكوزي خاصة بها، وستحظى جميع الوحدات السكنية بوجود شرفات خارجية وأسقف عالية تتيح الاستمتاع بمشاهدة المناظر المذهلة على الواجهة البحرية، ويشمل ذلك الوحدات المكونة من غرفتي نوم أو شقق الدوبلكس المكونة من خمس غرف نوم.

وتتمثل أبرز المزايا الفريدة للبرج في وجود ردهة استقبال رئيسية مكوّنة من أربعة طوابق من تصميم وإبداع روبرتو كافالي، ومسبح شاطئي «ماليبو باي» بين الحدائق، فضلاً عن خدمات متميزة مثل خدمة الحارس الشخصي على مدار الساعة، وخدمة التدبير المنزلي وغيرها.

ويتزامن تقدم الأعمال الإنشائية في كافالي تاور مع الفترة التي تشهد فيها دبي نمواً ملحوظاً من حيث عدد السكان، في ظل تدفق عدد كبير من الوافدين واستقرارهم في المدينة للعمل والعيش، وذلك بسبب الحوافز والمبادرات التي أقرتها الحكومة لجذب المواهب وأصحاب الكفاءات. وأظهر المسح الذي أجرته شركة سيجنا للتأمين الصحي (Cigna)، أن دولة الإمارات قد احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وكانت من بين أفضل 10 دول حول العالم على مستوى انتقال الوافدين للعيش فيها.

ومن الجدير بالذكر أن اتجاه داماك نحو تقديم مشاريع جديدة من العقارات الفاخرة، قد نجح في جذب المشترين من أصحاب الثروات ورجال الأعمال. نتيجةً لذلك، فقد شهد مشروع كافالي تاور اهتماماً كبيراً من هذه الفئة، حيث نجحت الشركة في بيع جميع الوحدات تقريباً.

واختتم الطحاينة: «نُطلع عملاءنا بانتظام على تقدم سير العمل وما تم إنجازه بشكل دوري، الأمر الذي يترك انطباعاً إيجابياً لديهم. نحن على ثقة بأن كافالي تاور سيصبح معلماً من معالم المشهد العمراني في دبي، وهو ما يمنحنا الحماس لرؤيته عند اكتماله».

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