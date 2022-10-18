«حبيشي القابضة» تكشف من دبي تجربة «فيرتو» في التمليك الجزئي للعقارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أكد مؤسس ورئيس «مجموعة حبيشي القابضة» التي اتخذت مقراً لها في دبي، أن المجموعة تقوم حالياً بالتفاوض مع الجهات المختصة لنقل تجربة منصة «فيرتو» VIRTU المتخصصة في التمليك الجزئي للعقارات عبر المنصات الإلكترونية إلى دبي، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة الإمارات للمستثمرين وبيئة العمل العالمية التي تسهّل من الوصول إلى الأسواق الناشئة والعمل في بيئة تدعم الابتكار التقني وإدارة الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات.

وكشف حبيشي خلال ندوة استضافتها «فيرتو» بدبي لتسليط الضوء على مفهوم وفرص التمليك الجزئي للعقارات أن «مجموعة حبيشي القابضة» التي تملك حالياً 23 شركة تجارية في العديد من الأسواق العالمية مثل الإمارات وجورجيا وتركيا ومصر وعمان، تقوم حالياً بدراسة السوق المحلي لإطلاق مشروع يخدم مجالات العملاء في الاستثمار العقاري عبر الإنترنت في عقارات رائدة بدبي، لافتاً إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل المشروع خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح حبيشي خلال الندوة التي شارك بها عدد من رجال الأعمال من مختلف الدول وفريق عمل الشركة أن التمليك الجزئي يفسح المجال لفرص استثمارية حقيقية قليلة المخاطر حتى في وقت الأزمات، مؤكداً أن انتشار التقنيات الناشئة كالبلوك تشين والأتمتة وتقنيات الدفع الإلكتروني أفسحت المجال اليوم لابتكار فرص استثمارية جديدة في القطاع العقاري تخدم البائع والمشتري والمستثمرين على اختلاف ملاءتهم المالية.

وأفاد أن منصة «فيرتو» هي فكرة جديدة تكونت من اتحاد مجموعة من الشركات ذات الاختصاص، منها شركة «أوتي» للعقارات ومجموعة «فادوكس» المتخصصة بإدارة الاستثمارات ومجلس الأعمال الجورجي العربي الأفريقي GAABU، لافتاً إلى أن «فيرتو» ستقوم بشراء العقارات من شركة «أوتي» وتقوم ببيع أسهم تلك العقارات للمستثمرين الأفراد، مشيراً إلى أن حجم الصندوق المخصص لشراء العقارات في محفظة شركة «أوتي للعقارات» هو 200 مليون دولار، منها مشاريع تولّد عائداً استثمارياً مضموناً يتراوح من 8-12 % من قيمة الاستثمار وجاهزة للاستثمار والتسجيل حالياً بنسبة 100 % بقيمة 23 مليون دولار. وأوضح أن الاستثمار يبدأ من مبلغ 8000 دولار حداً أدنى. وفيما تختلف نسبة الملكية بحسب قيمة المشروع، يمكن للمستثمر تملك 10 أسهم حداً أقصى في كل مشروع.

وأوضح حبيشي أن وجود العقار في موقع رئيسي ومولّد جيد للدخل على مدار العام هو من أهم الشروط التي يتم من خلالها اختيار المشاريع المدرجة في المنصة وعددها 120 عقاراً في جورجيا حالياً، تشمل الشقق الفندقية والمكاتب الإدارية والتجارية ومراكز الأعمال والتسوق.

الاستثمار الجزئي

وأكد خبراء في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري خلال الندوة أن أهمية الكشف عن مفهوم الاستثمار الجزئي في العقارات من دبي تأتي كون الإمارة سوقاً عالمياً لكافة الأفكار الاستثمارية التي يتوقع لها أن تحدث طفرة حقيقية في عالم الاستثمار العقاري والتي تخدم العملاء في المنطقة والعالم.

وقال حسين الطاهر الشرك المؤسس في «فيرتو» ومؤسس شركة بيت الجودة للاستثمار والتطوير العقاري: إن إطلاق فكرة التمليك الجزئي للعقارات من دبي صانعة الاستثمار والثروات يأتي في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون على اختلاف أحجامهم عن فرص استثمارية ذات عوائد مضمونة وقليلة المخاطر، مشيراً إلى أن «فيرتو» تجمع المستثمرين من جميع أنحاء العالم، إذ تملك رؤية جديدة واستراتيجية واضحة للاستثمار العقاري المبتكر. وأضاف: «تفسح منصة «فيرتو» للمستثمرين فرصة الاستثمار في العقارات الفاخرة وتملكها، كما أنه يعتبر استثماراً قليل المخاطر، وخاصة وقت الأزمات، إذ يتم توضيح كل المعلومات الخاصة بتكاليف الإدارة والصيانة وإجراءات التأجير وقيمة الاستثمار قبل الشراء، إضافة إلى أن الملكية الجزئية تسهل تنويع المحفظة الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمر شراء أسهم في أكثر من عقار، بدلاً من تملك عقار واحد بشكل كامل».

تسهيل الاستثمار

وقال مجدي ستيح الرئيس التنفيذي لمجموعة «فادوكس» التي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في الاستثمار العقاري والتجاري وإدارة الأصول والسندات وتمويل المشاريع الحكومية والخاصة والشريك الاستراتيجي لمنصة «فيرتو»: إن المنصة ستسمح لجميع شرائح المجتمع بتملك أسهم في عقارات بسهولة وسلاسة. وأضاف أن المنصة تسمح للمستثمرين بتصفح ملفات المشاريع المتاحة على المنصة، التي يمكنهم الاستثمار فيها، إضافة إلى معرفة نسبة العوائد المحتملة التي تنتظرهم بمجرد استثمارهم في هذه العقارات. وبعد تحديد عدد الأسهم التي يرغبون بشرائها والمبلغ الذين يريدون استثماره في كل مشروع، يقوم المستثمر بمراجعة الشروط بشفافية وتوقيع العقد عبر الإنترنت، ومن ثم دفع مستحقات الأسهم عبر الإنترنت، عن طريق ربط حسابهم المصرفي بالمنصة.

فرص استثمارية

وقال جورج باركاليا مؤسس مجلس الأعمال الجورجي العربي الأفريقي GAABU والشريك المؤسس لمنصة «فيرتو» الذي يضم في عضويته العديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات من مختلف القطاعات ورجال الأعمال، ويؤدي دوراً محورياً في التعاون التجاري في جورجيا: إن المنصة ستفتح فرصاً للمستثمرين في كافة دول العالم من شراء العقارات بدولة جورجيا، عن طريق التملك الكامل أو الجزئي أو المشترك بدعم من بورصة جورجيا. وأضاف: «في غضون دقائق بسيطة، يمكنك إنشاء حساب واختيار محتويات محفظتك بالاستراتيجية المناسبة لك، كما يمكنك دفع سعر الأسهم التي تود شراءها عبر الإنترنت، عن طريق ربط حسابك البنكي بالمنصة، ونحن سعداء بدعم هذا المشروع الرائد والكشف عن تجربة التمليك الجزئي في العقارات من دبي».

جني العوائد

وقالت الدكتورة سحر المدني الرئيس التنفيذي في شركة الخليج العقارية والوكيل الحصري في منطقة الخليج لـ«فيرتو»: إن المنصة تمكن المستثمر من الاستفادة من فرص استثمارية وتحقيق عوائد بأقل تكلفة. وأضافت: «تسمح «فيرتو» بتملك جزء من العقار مع تملك مزايا العقار الكامل. وبعد شرائه للأسهم يمكن للمستثمر جني العوائد كل ثلاثة أشهر، وخلال ذلك تقوم «فيرتو» بإدارة كل ما يتعلق بالعقار بدءاً من التأجير وحتى أعمال الصيانة. ونحن سعداء بالشراكة مع «فيرتو» في هذا المشروع الرائد. ما نصبو إليه مع عملائنا هو إتاحة فرص فريدة لعملائنا تحقق لهم الرفاهية».

توسّع

وقالت تاتولي كاباندزي مديرة العمليات في شركة «أوتي» العقارية المتخصصة بتطوير العقارات الفارهة في جورجيا: إن الشركة اختارت الشراكة مع «فيرتو» بفضل الأداء القوي لمجموعة حبيشي القابضة والفرص التي ستفتحها الشراكة ليس في القطاع العقاري في جورجيا فحسب، بل في الأسواق الخارجية التي تنوي المجموعة التوسع فيها قريباً كذلك. وأضافت: «نحن متحمسون لكي نكون جزءاً من هذا المشروع الاستثماري المبتكر الذي يعود بالنفع على جميع الأطراف، ويمكن للمستثمرين في عقارات «فيرتو» الاستثمار في العقارات المدرجة في المنصة من دون الحاجة لامتلاك مبالغ كبيرة من المال أو بذل الجهد والوقت في دراسة السوق وإيجاد صفقات مناسبة مع السماسرة وكتابة العقود وتتبع خطواتها المرهقة ومحاولة إيجاد مستأجرين، حيث يتم انتقاء وتحليل ودراسة كافة العقارات قبل إدراجها في المنصة على أسس عدة، أهمها وجود العقار في مواقع رئيسية ومدى قدرته على تحقيق عوائد استثمارية في الحاضر والمستقبل».

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