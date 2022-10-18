«الاتحاد العقارية» تعيد هيكلة ديون بـ 595 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «الاتحاد العقارية» عن نجاحها في إتمام عملية إعادة هيكلة ديون بقيمة 595 مليون درهم، تتضمن تسديد مبلغ 223 مليون درهم للدائنين، كجزء من خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي تمت الموافقة عليها من قِبل جميع الأطراف المعنية.

وتعد إعادة الهيكلة خطوة مهمة ضمن خطة التحول الاستراتيجية للشركة التي جرى الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام 2022. وستستفيد الاتحاد العقارية من تحسن كبير في الربحية والتدفقات النقدية، عقب عملية إعادة الهيكلة، حيث ستسهم الخطة المتفق عليها في خفض تكلفة التمويل بقوة. كما ستسهم الخطوة كذلك في تعزيز ميزانية الشركة العمومية، ما يتيح لها المجال للحصول على تسهيلات ائتمانية إضافية لتمويل مشاريع التطوير العقاري المستقبلية وخلق الفرص الجديدة لتعزيز القيمة.

وقال عامر خانصاحب، عضو مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للشركة: يعتبر نجاحنا في إتمام عملية إعادة هيكلة الديون خطوة مهمة ضمن خطة الاتحاد العقارية للتحول الاستراتيجي، وترسي لنا أسساً متينة للنمو المستقبلي وخلق القيمة لمساهمينا. نتمتع اليوم بوضع قوي يؤهلنا للاستفادة بفاعلية من خبرتنا الواسعة وسمعتنا القوية ومحفظتنا الضخمة من الأراضي مع تحسن ميزانيتنا العمومية والتدفقات النقدية الحرة. وأضاف: يوفر الأداء القوي وآفاق النمو المستقبلية الواعدة لسوق العقارات في الإمارات فرصاً مهمة للاتحاد العقارية، بما يتضمن إمكانية الدخول في مشاريع تطوير عقاري جديدة.

وتركز إدارة الاتحاد العقارية على تحسين كفاءة الأعمال وعلى خفض التكلفة على مستوى الشركات التابعة لها، وتثق الشركة في قدرتها على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة. وتسهم سمعة الاتحاد العقارية القوية وعلامتها التجارية ولشركاتها التابعة في تسريع خطى النمو واقتناص الفرص بفضل زخم النمو القوي لاقتصاد دولة الإمارات وسوق العقارات. وتواصل الاتحاد العقارية التركيز على تحسين ممارسات الحوكمة والضوابط الداخلية مع مضيها قدماً في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجية.

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