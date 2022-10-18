مهرجان دبي للتسوق ينطلق 15 ديسمبر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق ستنطلق خلال الفترة من 15 ديسمبر 2022 وحتى 29 يناير 2023 مستعرضا الكثير من الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية المميزة وعروض الأزياء الحصرية وباقات الإقامة الفندقية علاوة على تجارب الطعام والحملات الترويجية والجوائز الكبرى وغير ذلك الكثير والكثير من الخيارات والتجارب المتنوعة التي تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية والعائلات.

وتتضمن أجندة مهرجان دبي للتسوق العديد من الفعاليات الرئيسية المميزة مثل عروض الدرون الضوئية ومشروع "أضواء دبي" وعودة سوق "اتصالات ام أو تي بي" في "حديقة البرج" وسط مدينة دبي إضافة إلى الكثير من الفعاليات والعروض الأخرى التي تضفي على دبي أجواء الإثارة والحماس والمغامرة وتقدم الأفضل لجميع سكان وزوار المدينة.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الثامنة والعشرين فرصة رائعة للمواطنين والمقيمين والزوار للاستمتاع بأجواء أكبر وأطول مهرجان تسوق من نوعه في العالم. لقد تطور المهرجان على مدار السنوات الماضية ليصبح احتفالية سنوية رائعة يترقبها الجميع وتسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للسياحة والتسوق".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز