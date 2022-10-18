مجموعة الفطيم تحتفل بإطلاق بطاقة «ائتمان بلو» في فستيفال باي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن دبي فستيفال سيتي مول، أحد المراكز التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، عن إقامة حفل مميز يضم فعاليات وعروضاً فريدة لجميع أفراد العائلة بمناسبة إطلاق بطاقة ائتمان بلو وبرنامج مكافآت بلو بحلة جديدة. وتدعو مجموعة الفطيم ضيوف مركز التسوق لحضور فعالية بلو فايبز في منطقة فستيفال باي يوم الجمعة 21 أكتوبر والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية وعروض الألعاب النارية المميزة والاستفادة من فرص الفوز بالجوائز القيّمة.

ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول الفعالية الافتتاحية مع عروض الإسقاط الضوئي والليزر والموسيقى في إطار عرض تخيّل المميز والحائز أرقاماً قياسية عالمية. كما يضم الحفل، الذي يبدأ الساعة 6:30 مساءً، عرضاً ضخماً للألعاب النارية تم تصميمه خصيصاً للفعالية. وتدعو المجموعة الزوار إلى التقاط الصور من أمسيتهم المميزة في الفعالية ونشرها على إنستغرام مع الإشارة إلى @Bluerewards واستخدام هاشتاغ #BlueVibes للحصول على فرصة للفوز بباقة متنوعة من الجوائز، بما فيها بطاقات الهدايا والتجارب المجانية وغيرها الكثير.

وتُعد بطاقة ائتمان بلو أحدث عروض برنامج مكافآت بلو من مجموعة الفطيم، الذي يقدّم باقة متنوعة من الجوائز والتجارب وعروض الاسترداد النقدي على مختلف المشتريات من علامات مجموعة الفطيم وشركائها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وجنوب شرق آسيا. ويمكن للعملاء تحميل تطبيق بلو والاستفادة من باقة حصرية ومتكاملة من المكافآت والعروض، مثل عروض الاسترداد النقدي وعروض اشترِ واحداً واحصل على الثاني مجاناً، الذي يشمل تجارب العشاء والفعاليات الترفيهية والإجازات وغيرها الكثير. وتتعاون المجموعة في التطبيق الجديد مع علامات تجارية عالمية متوزعة في دولة الإمارات ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن قطاعات متنوعة تشمل الموضة والرياضة والمفروشات المنزلية ومنتجات أسلوب الحياة، مثل ماركس وسبنسر وإيكيا وأيس وتيد بيكر وماج وواتسونز.

ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول حفل بلو فايبز ضمن موقع فايبز باي ذا باي، الفعالية الجديدة التي تقام على الواجهة البحرية في الهواء الطلق بين أكتوبر 2022 ومايو 2023. وتدعو مجموعة الفطيم ضيوفها من العائلات والأصدقاء لحضور العروض المجانية المميزة والتنزه في سوق الهواء الطلق وتجربة أصناف المأكولات اللذيذة من أكشاك وعربات الطعام ومنافذ الأطعمة المحلية المنتشرة في أرجاء السوق، إضافة إلى زيارة أول حديقة للحيوانات الأليفة في دولة الإمارات.

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