«جلف كابيتال» تتخارج بنجاح من «سي إتش أوه غروب» لإنتاج زيت الزيتون

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «جلف كابيتال»، الشركة الرائدة في مجال الملكية الخاصة، والتي تستثمر في عموم منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، اليوم عن إتمامها بنجاح صفقة التخارج من «سي إتش أوه غروب» «CHO Group»، وهي المجموعة المتكاملة لإنتاج وتصدير زيت الزيتون حول العالم، فضلاً عن كونها الشركة الأكبر في مجالها في شمال أفريقيا. ويعكس هذا الاستثمار استراتيجية «جلف كابيتال» الهادفة لزيادة الاستثمارات في مجالي الأمن الغذائي واستدامة الغذاء في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، و«جلف كابيتال» تزيد استثماراتها في الأمن الغذائي واستدامته وقد حققت عائداً داخلياً على الاستثمار قدره 15% من هذا الاستثمار في رأس مال النمو.

ووسعت «سي إتش أوه غروب» خلال شراكتها مع «جلف كابيتال»، منشآتها الإنتاجية كما عملت على تنمية تواجدها المحلي والعالمي من خلال صفقات استحواذ في تونس ومن خلال التكامل العكسي العمودي أيضاً، وكذلك من خلال توسعة أسواق التصدير حول العالم بوتيرة سريعة. ونتيجة لذلك، تمكنت المجموعة من تنمية إيراداتها بمعدل 33% وضاعفت عدد البلدان التي تُصدّر لها، كما وسعت انتشارها إلى عدد قياسي من البلدان بلغ 50 بلداً في عموم أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا، في حين حافظت على هوامش أرباح عشرية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA).

تأسست «سي إتش أوه غروب» في عام 1996 كشركة تختص بتجارة زيت الزيتون بالجملة، حيث كانت تشغل معصرة واحدة لعصر الزيتون. واليوم، تدير «سي إتش أوه غروب» إحدى كبرى العمليات لإنتاج المواد الغذائية عبر سلسلة توريد متكاملة «من المزرعة إلى الطاولة» في قطاعها على مستوى العالم، حيث تعتمد أساليب زراعة مستدامة. وقد أكدت المجموعة التزامها الاجتماعي والبيئي من خلال دعمها المزارع التونسي ومن خلال تشجيعها لأشكال متنوعة من الممارسات التي تحث على «السلوكيات الجيدة» وترفع مستوى الوعي في مجال الزراعة المستدامة. وتلتزم «سي إتش أوه غروب» بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة ترتكز في الأساس على مزارع جديدة لتقليص بصمتها الكربونية وللتشجيع على الاستثمار في مناطق التنمية المحلية من أجل خلق فرص عمل جديدة ووظائف وثروات جديدة.

استثمار أكثر جاذبية

وقال كريس فول، كبير المديرين العامين لرأس مال النمو في «جلف كابيتال»: «إن تركيزنا القوي على الأمن الغذائي واستدامة الغذاء وأيضاً ريادة «سي إتش أوه غروب» في السوق التونسي فضلاً عن رؤيتها وخطط نموها وفريقها الإداري المتمرس، قد جعلت الشركة ملائمة جداً للاستثمار، حيث تتمتع بإمكانيات ممتازة للنمو. والأمر الذي جعل هذا الاستثمار أكثر جاذبية بالنسبة لـ «جلف كابيتال» هو اهتمام «سي إتش أوه غروب» القوي بالزراعة المستدامة وسعيها لخلق فرص عمل محلية. وقد أثبتت لنا «سي إتش أوه غروب» أننا كنا على حق. فتركيز الشركة على الهدف الذي تسعى لتحقيقه أدى لأن تصبح «سي إتش أوه غروب» أحد رواد الزراعة المستدامة في شمال أفريقيا وتحديداً في تونس ولأن تصبح في نهاية المطاف أحد اللاعبين العالميين الرائدين في قطاع الإنتاج المتكامل لزيت الزيتون».

إن مساهمة «جلف كابيتال» ومستثمرين آخرين شجعت «سي إتش أوه غروب» أيضاً على إطلاق مبادرات مهمة للتنوع حتى على مستوى مجلس الإدارة. فالمرأة تُشكل حالياً 25% من الإدارة العليا للشركة و45% من إجمالي القوى العاملة بدوام كامل في الشركة، مرتفعة من معدل متواضع منذ عدة سنوات.

وبمساعدة استثمار رأس المال الذي وفرته «جلف كابيتال»، استطاعت «سي إتش أوه غروب» أن تدمج 3,200 هكتار من الأراضي والتي تنتج محاصيل زيتون تستخدم في مصانع الشركة، كما تخطط المجموعة لزيادة رقعة تلك الأراضي إلى 4,200 هكتار على مدى السنتين المقبلتين. ففي ظل المنافسة المتعاظمة والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الخام، ساعد هذا التكامل العكسي «سي إتش أوه غروب» على الحفاظ على موقعها القوي وتنمية هوامش الأرباح على الرغم من البيئة عالية التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة. وتُبيّن الأبحاث أن حوالي ثلث تكاليف الغذاء ترتبط بالطاقة في حين تشكل تكاليف النقل والتغليف الجزء الأكبر من بقية التكلفة.

أرض صلبة

وقال عبدالعزيز المخلوفي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «سي إتش أوه غروب»: «سيستمر الطلب على الغذاء خلال العقد القادم مدفوعاً بالنمو السكاني وبعوامل أخرى. وبدعم «جلف كابيتال» ومستثمرين آخرين آمنوا بنا وشاركونا في رؤيتنا وقيمنا، استطاعت «سي إتش أوه غروب» أن تعزز نموها على أرض صلبة وهي الآن جاهزة للمرحلة التالية من النمو. أود هنا أن أتقدم بالشكر إلى «جلف كابيتال» على دعمها وعلى تزويدنا برأس مال النمو اللازم لتمويل توسعنا السريع وصادراتنا حول العالم».

تجدر الإشارة هنا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع أن يرتفع الطلب على الغذاء في عام 2050 بمعدل 60% بالمقارنة بما هو عليه اليوم.

وعلقت ميراي زكي، المدير العام في «جلف كابيتال»، والتي ترأس عمليات الشركة في شمال أفريقيا وترأس كذلك إدارة الاستثمارات في مجال الاستدامة: «طوال شراكتنا لم يتوقف إعجابنا بالطريقة التي استطاعت من خلالها «سي إتش أوه غروب» أن تؤسس مرونة في العمل من خلال تطوير الإدارة المستدامة للموارد في عمليات الإنتاج وسلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الكفاءة والفعالية في عموم عملياتها. لقد كانت الشركة في مهمة متواصلة لتحسين عناصر الاستدامة في عملياتها من خلال الإنتاج والإنتاجية وترشيد الطاقة والتنوع والشمولية وتطوير السعة، في حين تعمل في الوقت ذاته على خلق وظائف جديدة وتوليد قيمة مشتركة لموظفيها وقواها العاملة ومستثمريها. لقد كان هذا الفريق العالمي المستوى أفضل شريك يتمناه المستثمر بالفعل، ونحن نتمنى كل النجاح والتوفيق لـ «سي إتش أوه غروب» في المرحلة التالية من النمو».

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