مجلس سيدات أعمال دبي يدشن برنامجه التوجيهي الإرشادي لتطوير قدرات أعضائه

المصدر: دبي - البيان

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استكمالاً للنجاح الذي حققه في الدورات السابقة في تعزيز مهارات وخبرات سيدات ورائدات الأعمال، أعلن مجلس سيدات أعمال دبي، عن الانطلاق الرسمي للدورة الخامسة من البرنامج التوجيهي الإرشادي الخاص بأعضاء المجلس. ويعكس الإقبال الكبير من قبل سيدات ورائدات الأعمال على المشاركة بالبرنامج، الأهمية الكبيرة للبرنامج في تطوير القدرات المهنية للمشاركات، وتزويدهن بالخبرات المثالية لتحقيق النجاح في أعمالهن، حيث أثبت البرنامج على مدى الدورات السابقة أنه ركيزة أساسية في جهود مجلس سيدات أعمال دبي لتمكين المرأة العاملة من التميز والتطوير المهني.

وجاء الإطلاق الرسمي للدورة الخامسة من البرنامج التدريبي خلال فعالية نظمها المجلس مؤخراً جمع المشاركات من المتدربات مع الموجهين المرموقين الذين يمثلون الشركات والهيئات والمؤسسات الشريكة للمجلس في برنامج تدريبي لمدة ستة أشهر.

ويعتبر البرنامج التوجيهي المتخصص جزءاً من جهود المجلس لتطوير قدرات أعضائه وصقل مهاراتهن، وتوفير أفضل التدريب النوعي العملي والمهني الذي يعزز من خبرات الأعضاء وتنافسيتهن في بيئة الأعمال. ويتميز البرنامج بتنوعه، حيث يوفر تدريباً متخصصاً يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات كل متدربة.

وشملت قائمة الشركات والمؤسسات التي تشارك بالبرنامج من خلال الموجهين والمرشدين، شركات ومؤسسات محلية وعالمية متعددة الجنسيات ومرموقة ومنها «بي دبليو سي» و «إيدلمان الشرق الأوسط» و«أرامكس» و«دائرة الأراضي والأملاك بدبي» و«ديلويت» و«أكسنشر الشرق الأوسط» و«مجموعة بي يونيك» و«إنس أند كو» والجامعة الأمريكية في دبي.

وتضم قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية للبرنامج كلاً من نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، ونزهة عسيران جارودي، الشريك الإداري لشركة «شيبمونك للتجارة العامة»، وزينة الجنابي، رئيس قسم التنوع والشمول في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط الإمارات العربية المتحدة، ونسرين لبابيدي، مؤسس شركة «حرف نون» لتصميم الديكور.

وقد تأسس مجلس سيدات أعمال دبي في العام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً هاماً في تعزيز مساهمة سيدات الأعمال باقتصاد الدولة، والدفع بالتنمية الاقتصادية في جميع قطاعات مجتمع الأعمال.

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