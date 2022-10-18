مجلس الأعمال الإماراتي الجنوب أفريقي يناقش آليات تكوين كيانات استثمارية

المصدر: دبي - البيان

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ناقش الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات حميد محمد بن سالم، مع داني ماسيمين رئيس مجلس الأعمال السود بجنوب أفريقيا آليات تكوين كيانات استثمارية صناعية وتجارية وخدمية وزراعية بين الشركات وأصحاب الأعمال في البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين الجانبين.

وأكد بن سالم دعم اتحاد غرف الإمارات وغرفه الأعضاء ومساندتها لكل المبادرات الاستثمارية التي تعزز مستوى التعاون الاستثماري وتسهم في تعزيز علاقات القطاع الخاص، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. وأضاف أن اتحاد الغرف يشجع أصحاب الأعمال الإماراتيين على استكشاف الفرص المتاحة، خاصة في مجالات الصناعة والابتكار والتصنيع الغذائي والاستثمار الزراعي وغيرها، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية تزخر بالفرص الاستثمارية، خاصة بعد النجاح الذي حققه قطاع الأعمال خلال فعاليات «إكسبو 2020»، موضحاً أن تأسيس المجلس عام 2017 كان بهدف إيجاد آليات لتكوين كيانات استثمارية صناعية وتجارية وخدمية بين الشركات وأصحاب الأعمال في البلدين. في المقابل، عبّر رئيس مجلس الأعمال السود الجنوب الأفريقي داني ماسيمين عن سروره وترحيب أصحاب الأعمال في جنوب أفريقيا بعقد مثل هذه الاجتماعات التي ستدعم الشراكة مع القطاع الخاص الإماراتي، وتساعد في نقل الخبرات والاستثمارات الجنوب أفريقية إلى الإمارات.

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