اقتصادية عجمان تبحث فرص التعاون مع المؤسسة الأردنية لدعم المشاريع الاقتصادية

المصدر: عجمان - البيان

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عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اجتماعاً مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والتجارة الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية للاطلاع على المبادرات والمشاريع الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد عن طريق الاتصال المرئي بهدف تبادل الخبرات الاقتصادية بين الطرفين وحرصاً من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على الاطلاع على أفضل الممارسات التي تهدف إلى تطوير وتعزيز التبادل المعرفي والاقتصادي.

وأكد عبدالله أحمد الحمراني المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات في الجهات الاقتصادية الدولية لدعم الأهداف المبادرات والمشاريع لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ولتطوير المبادرات والمشاريع الاقتصادية الخاصة بالدائرة بهدف خلق بيئة خصبة جاذبة للاستثمار، وقال الحمراني نشكر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لنقلها المعرفة المتميزة في المشاريع الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية، ولقد كان الاجتماع مثمراً بالمعلومات القيمة عن الاقتصاد ومن أبرز المحاور التي تم التطرق إليها لخدمة المصلحة المتبادلة بين المؤسستين وطرائق تطوير المبادرات والمشاريع، التعاون المتبادل في برنامج التشابك الصناعي والترابطات في الأردن وعقد ورش عمل ولقاءات ثنائية لنقل أفضل التجارب بين المشاريع المستفيدة من برامج المؤسسة في الأردن مع المستثمرين في إمارة عجمان كما أكد أهمية التعاون في مجال رسم سياسات وإعداد استراتيجيات وصوغ مؤشرات الأداء بين كلا المؤسستين.

كما أضاف الحمراني أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسستين من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل في مجال إدارة برامج تطوير الأعمال التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال من تنمية وتوسيع النطاق الاقتصادي لديهم.

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