اقتصادية الشارقة تعزز التعاون مع هيئة تطوير معايير العمل

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك، والتنسيق بينهم لتوحيد الجهود لتعزيز العمل المشترك.

اجتمع سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مع وفد من هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة برئاسة سالم يوسف القصير رئيس الهيئة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك، والتنسيق بينهم لتوحيد الجهود، وانطلاقاً من حرص الطرفين للمساهمة البناءة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية وتوفير كل الخدمات وتبسيطها على المستثمرين.

وفي بداية اللقاء رحب سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة بالضيوف، وأكد أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.

وقال السويدي إن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطوير معايير كفاءة خدماتها، والوصول بها إلى أرقى المستويات، بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الجودة في الممارسات، وأكد أن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة، وأشار إلى أن الدائرة تعمل باستمرار على تطوير العمل في مراكزها ومكاتبها على مستوى الإمارة، بهدف تسريع عملية إنجاز طلبات المتعاملين من ناحية، وتحديث أنظمة تقديم الخدمات ورفع مستوياتها من ناحية أخرى، لتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين، وتطبيقاً لمعايير ميثاق خدمة المتعاملين، الأمر الذي يسهم في الوصول إلى رضا المتعاملين.

وفي ختام اللقاء أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية، وأشاروا إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات في المستقبل لما لها من دور في تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار في الإمارة وتوحيد الجهود والعمل المشترك بين الطرفين.

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