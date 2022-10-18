تعاون بين «إم أم إي سي» الإماراتية و«ايه ڨي ال» النمساوية لإنتاج الهيدروجين بتقنية متقدمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعلنت شركة «إم أم إي سي» الإماراتية المتخصصة في صناعات قطاع النفط والغاز، عن توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة AVL Schrick GmbH النمساوية، وذلك لاستكشاف وبناء الجيل الثاني من تكنولوجيا المحلل الكهربائي المتقدمة. وقال أنس الجعيدي الرئيس التنفيذي للشركة التي تعمل في قطاعات نفطية متعددة وتتبع للشركة العربية القابضة ومقرها أبوظبي أن الهدف من توقيع الاتفاقية البدء في تصنيع المحلل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين متعدد الجيجاوات في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030 من خلال تقنية الجيل الثاني للتنفيذ في إنتاج الهيدروجين والوقود الاصطناعي على وجه الخصوص استناداً إلى خلية التحليل الكهربائي للأكسيد الصلب بكفاءة عالية تصل إلى 90 ٪.

وأصاف الجعيدي إن AVL Schrick GmbH النمساوية تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال تطوير التقنيات المختلفة، لتحقيق رؤية صافي الصفر لثاني أكسيد الكربون. عن طريق إعادة تدوير النفايات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الشركة تعتزم تدشين أحدث مصانعها في إنتاج الهيدروجين والوقود الاصطناعي في إمارة أبوظبي، وذلك بدعم من وزارة الصناعة. ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقاً عن افتتاح المصنع.

وأضاف الجعيدي إن الشركة النمساوية تشتهر بتطويرها لتقنية الهيدروجين وأنظمة الوقود الاصطناعي والعديد من التقنيات المبتكرة التي تدعم مستقبلاً مستداماً.

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