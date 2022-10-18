تكريم 28 مؤسسة حاصلة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

المصدر: دبي - البيان

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كرمت غرفة تجارة دبي 28 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لدورة النصف الأول من 2022. جاء ذلك خلال حفل نظمته في مقرها الرئيسي أخيراً لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها، ليصل عدد العلامات الممنوحة 614 علامة منذ إطلاق المبادرة في 2010.

وتوزعت الشركات التي كرمت في الحفل على حسب عدد مرات الحصول على علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والعلامة المتقدمة والعلامة الخاصة بفئات المجتمع والبيئة ومكان العمل وسوق العمل.

وشملت قائمة الشركات المكرمة «ألبين كابيتال الشرق الأوسط» و«بيسيكس كونستركت» وماجد الفطيم و«كانون الشرق الأوسط» وتعاونية الاتحاد و«هوريكا ترايد» و«تايم هوتيلز» و«تشيب الشرق الأوسط» و«دلسكو» و«كلايد ان كو» و«أستر دي إم هيلت كير» و«ألاين أون ديماند لايبرز سبلاي سيرفيسيز» و«إنجي الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا».

كما ضمت القائمة «إتش بي» و«مجموعة ترانسوورلد» ومجموعة النابودة للمشاريع وبنك الإمارات دبي الوطني و«أراسكا لتجارة المعدات الطبية» و«سنشري فايننشال» و«تشاينا موبايل انترناشيونال الشرق الأوسط» و«دي في إس للاستشارات الإدارية» و«انفيشن بارتنرشيب» و«جي للصناعات» و«هنتر فودز» و«لينكسون الخليج» و«نفسي» و«نيتس إنترناشيونال» و«واي اي اس فول سيركل جمع النفايات ومعالجتها».

وخلال حفل التكريم، هنأ حسن الهاشمي، المدير العام بالإنابة لغرف دبي جميع الشركات الحاصلة على العلامة خلال هذه الدورة، مشيداً بجهودها ودورها البارز تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة، مؤكداً أن الارتفاع في نسب المتقدمين للحصول على العلامة خلال السنوات الماضية مؤشر على زيادة الوعي في مجتمع الأعمال حول هذه الممارسات.

وأضاف إن مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة يعمل جنباً إلى جنب مع الشركات لدعمهم وتعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في عملياتهم التجارية، مؤكداً أن العلامة تعتبر أداة تشخيصية وتطويرية للشركات لمساعدتهم على تقييم استراتيجياتهم الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات واكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع.

وعبر ممثلو الشركات المكرمة عن سعادتهم بحصولهم على علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولة الاجتماعية للمؤسسات، مشيدين بمبادرات مركز أخلاقيات الأعمال ودوره في دعم نشاطاتهم وتطويرها بما يعزز من تنافسيتهم في بيئة الأعمال.

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