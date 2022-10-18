مجموعة يلا تحصد جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: YALA)، فوزها بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2022 في فئة «الإنترنت - الإعلام والترفيه» للعام الثاني على التوالي. وحصدت مجموعة يلا المحدودة الجائزة عن تطبيق يلا لايف.

وتمنح جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي التي استضافتها مجلة «أسيان بيزنز ريفيو» للشركات الرائدة في ابتكار وتطوير حلول وتطبيقات تكنولوجية ذكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وقد تم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من أبرز رواد الصناعة والشركات العالمية المرموقة مثل شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط وشركة بيكر تيلي الشرق الأوسط. يذكر أن قائمة الفائزين بالجائزة في نسختها السابقة ضمت كلاً من «أي بي أم» و«لنكد ان» وشركة «تينسينت» وغيرها من كبار قادة الصناعة.

وعبّر صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا عن سعادته بفوز المجموعة بهذه الجائزة المرموقة للعام الثاني على التوالي، مؤكداً أن هذا التكريم ما هو إلا دليل جديد يعكس مدى تميز المنتجات الرقمية الخاصة بمجموعة يلا، حيث تأتي الجائزة تتويجاً لتميز البيئة الترفيهية التي توفرها منصات الشركة، والتي تمكن المستخدمين من الاستمتاع بأوقاتهم من خلال الدردشة أو اللعب. وأكد مجدداً التزام المجموعة بالمضي قدماً نحو دعم وتعزيز القطاع الرقمي في منطقة الشرق الأوسط بما يتناسب مع الثقافات المحلية.

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