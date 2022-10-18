1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأمك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 436 مبايعة بقيمة 821.71 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 114.44 مليون درهم و418 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 707.27 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة ورسان الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 16 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة المنارة وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 89 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 227.72 مليون درهم منها 32 رهن أراض بقيمة 95.2 مليون درهم و61 رهن فلل وشقق بقيمة 132.52 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 55 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 19 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 46.27 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الاولى بقيمة 8 ملايين درهم.

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