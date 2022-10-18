انطلاق النسخة الـ24 من المعرض الوطني للتوظيف بالشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت صباح اليوم فعاليات المعرض الوطني للتوظيف في نسخته الـ24 بإكسبو الشارقة، بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، عارضة عدداً كبيراً من الوظائف، حيث يقدم المعرض فرصاً وظيفية في المجالات الهندسية والإدارية وتقنية المعلومات وخدمة العملاء وقطاعات المصارف والمالية والاستثمار والاتصالات، وغيرها من الوظائف التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي، كما سيشهد المعرض تنظيم العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز مؤهلات الخريجين الإماراتيين، ودعم فرص حصولهم على وظائف مناسبة، ومساعدتهم على تحديد واختيار العمل الذي يتلاءم مع مهاراتهم وضمان نموهم الوظيفي، كما أنه يستقبل زواره من 11 صباحاً حتى 6 مساءً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز