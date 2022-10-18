فلاي دبي توقع شراكة إقليمية مع منتخب "التانغو"

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وشركة "فلاي دبي" اليوم عن شراكة إقليمية تتضمن التعاون في فرص التسويق والعلامات التجارية عبر مختلف القنوات للشهور الأربعة المقبلة.

وصل المنتخب الأرجنتيني، المعروف باسم (البيسليستي)، خمس مرات الى نهائي كاس العالم، وهو حاليًا بطل كوبا أمريكا، اللقب الذي توج به الفريق 15 مرة في تاريخه. وبموجب هذه الشراكة ستصبح فلاي دبي الشريك الإقليمي للمنتخب الأرجنتيني وشركة الطيران المفضلة لديهم في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيطلق كل من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) وفلاي دبي سلسلة من الفعاليات والأنشطة حول هذه الشراكة التي ستبرز الأصول الأكثر قيمة لكلا العلامتين التجاريتين.

ويشمل ذلك نجوم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم وأنشطة خاصة مع الفريق أثناء إقامتهم في معسكرهم التدريبي في عاصمة الإمارات أبوظبي.

وقال كلاوديو فابيان تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع فلاي دبي. يبحث الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم باستمرار عن الخبرات الطموحة التي تعمل على تعزيز التفاعل وربط المنتخب الأرجنتيني بجماهيره حول العالم. تمنح شراكتنا مع فلاي دبي مزيداً من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة الشعور بأنهم أقرب إلى المنتخب الأرجنتيني مع الإثارة المنتظرة للبطولة في قطر. لقد وضعت الأرجنتين نفسها كاتحاد رائد في عالم كرة القدم وعملت فلاي دبي على تغيير الطريقة التي يسافر بها الناس في المنطقة. نرحب بفلاي دبي كشريك جديد سيمكن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والمنتخب خاصة من التواصل مع ملايين المشجعين في المنطقة".

وتعليقًا على الشراكة، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "فخورون بأن نكون الشريك الإقليمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والمنتخب الأرجنتيني. فلاي دبي ملتزمة بتعزيز الترابط بين الناس، وهذا ما نقوم به، وتقريب المسافات وإزالة الحدود. هذه الشراكة تحتفي بهذه القيم الأساسية التي نتشاركها مع كرة القدم".

وأضاف الغيث: "نتطلع إلى تمكين المزيد من مشجعي كرة القدم من السفر بسهولة إلى قطر لتشجيع فرقهم المفضلة وبان يكونوا جزء من اجواء كرة القدم وهم يسافرون على متن واحدة من رحلاتنا الثلاثين اليومية . نحن متحمسون لدعم منتخب الأرجنتين و نتمنى لهم كل التوفيق في أكبر بطولة لكرة قدم في العالم".

وقال لياندرو بيترسن، رئيس التسويق التجاري في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "ستقدم فلاي دبي المنتخب الأرجنتيني للجماهير في جميع أنحاء المنطقة وتتيح لهم أن يكونوا أقرب إلى اللاعبين الذين يحبونهم. نحن متحمسون للآفاق التي تتمتع بها هذه الشراكة ونتطلع إلى أن نكون جزءاً من أجواء هذه البطولة والوصول إلى مناطق جديدة عبر شبكة فلاي دبي. يبحث الاتحاد الأرجنتيني دوماً عن شراكات قيمة جديدة لتوسيع انتشاره العالمي واختيار فلاي دبي سيمكننا من الدخول إلى أسواق جديدة ناشئة نتطلع إليها. نحن متحمسون للشهور القليلة المقبلة لنرى كيف تستفيد كلتا العلامتين التجاريتين من هذا التعاون".

وفيما يتعلق بالبطولة الكروية الأكبر في العالم في قطر، ستقوم فلاي دبي بتشغيل ما يصل إلى 30 رحلة يومية بين دبي والدوحة. سيتم تشغيل رحلات يوم المباراة بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية وستوفر لمشجعي كرة القدم خيارات سفر مريحة لمباريات البطولة التي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

من مقرها في دبي، أنشأت فلاي دبي شبكة تضم أكثر من 100 وجهة في 50 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. تشغل أسطولًا موحداً من 68 طائرة بوينغ 737.

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