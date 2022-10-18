مجلس إدارة «تيكوم» يوصي بتوزيع 200 مليون درهم أرباحاً نقدية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة تيكوم المدرجة في سوق دبي المالي والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، أمس، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم إماراتي (4.0 فلوس للسهم الواحد)، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.

وتأتي توزيعات الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 200 مليون درهم تماشياً مع سياسة الشركة الخاصة بتوزيعات الأرباح المُعلنة في وقت سابق من العام الجاري، والتي نصّت على توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 800 مليون درهم على مدار السنوات الثلاث المقبلة وحتى أكتوبر 2025، بدءاً بالدفعة الأولى بقيمة 200 مليون درهم في أكتوبر 2022.

وسجلت شركة تيكوم أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري، محققةً صافي أرباح بلغ 428 مليون درهم بزيادة 43.4% على أساس سنوي، بفضل النمو القوي للإيرادات وتحسن مستويات الكفاءة التشغيلية والالتزام باتخاذ كل التدابير المالية المدروسة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز