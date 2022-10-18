احتفالات ديوالي في دبي عبر «ميتافيرس»

المصدر: (دبي - نهى حوّا)

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انطلقت احتفالات ديوالي في دبي، بمهرجان من الأضواء، بمواكبة عروض ثقافية وألعاب نارية وفعاليات فنية وتسويقية، لكن مصادر هندية أكدت أنه سيكون بالإمكان في دبي قريباً الاحتفال بالمناسبة بطريقة مختلفة داخل عالم «ميتافيرس»، حيث تعمد تلك التكنولوجيا على ربط الناس وتمكينهم من المشاركة معاً في إحياء احتفالاتهم.

وأفاد موقع شركة وسائل الإعلام الهندية «كيرلي تايلز» بأنه في سبيل تعزيز تجربة ديوالي، كانت تقدم أفكاراً لتحويل الاحتفالات الاجتماعية بمساعدة تكنولوجيا الـ «ميتافيرس»، أما أفضل ما سيحدث بقدوم «الديوالي» إلى «ميتافيرس»، فهو تمكين المزيد من الناس من المشاركة من أنحاء العالم، ومشاهدة كيفية الاحتفال بديوالي في دبي.

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