الإمارات تؤيد بيان وزارة الخارجية السعودية بخصوص قرار أوبك بلس

المصدر: وام

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أيدت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن القرار جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة "أوبك بلس" وضمن هذه الاعتبارات.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها على أن دولة الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للمملكة العربية السعودية تؤكد على الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم.

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