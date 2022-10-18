تدشين مركز التفتيش الجمركي الجديد في ميناء عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

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دشّن الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان مركز التفتيش الجمركي الجديد في ميناء عجمان، يرافقه هاري لام مساعد المدير العام لشركة هتشيسون وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالدائرة.

وأكد رئيس الدائرة أن تنفيذ المشروع يأتي من خلال حرص الدائرة على تعزيز المنظومة الأمنية وحماية المجتمع وتطوير نظام المعاينة والتفتيش لتحقيق أعلى النتائج وتيسير حركة التجارة والتصدي لمحاولات تهريب البضائع المحظورة.

وأوضح أن المركز يحتوي على أفضل أنظمة المسح الذكية وأجهزة الفحص الأخرى، والتي تتوفر بها أحدث التقنيات المبتكرة في مجال التفتيش الجمركي وحجز وتخزين الضبطيات، بالإضافة إلى منصة للتفتيش الجمركي السريع بغرض تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات، وتم تخصيص مساحة كبيرة للمركز لمواكبة الزيادة المستمرة في الطاقة الاستيعابية له.

وقال محمد العوضي مدير إدارة الجمارك بأن تدشين المركز خطوة إيجابية لتعزيز المنظومة الأمنية والتجارية بهدف ضمان أمن وسلامة المجتمع.

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