«لوكسبيتات سوثبيز»: نمو مبيعات الشقق بدبي إلى 16.7 ملياراً في الربع الثالث

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت نتائج تحليل أجرته شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي استند إلى بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ارتفاع حجم مبيعات الشقق بنسبة 4.75 % خلال الربع الثالث لتبلغ إجمالي 16.7 مليار درهم، واستحوذت الشقق ذات العلامات التجارية على الحصة الأكبر من حيث الحجم.

وشهدت مدينة محمد بن راشد ارتفاعاً في عدد الوحدات المباعة على أساس ربع سنوي بنسبة 67.7 %، يليها الخليج التجاري (59.84 %) وزعبيل (30.9 %). وتم بيع أكثر من ثلث الشقق في الخليج التجاري بإجمالي 2420 وحدة، وحصدت مشاريع مثل مجموعة دورتشستر شعبية كبيرة، حيث تمكنت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي من بيع فيلا مساحتها 7779.48 قدماً مربعة بسعر 39.2 مليون درهم في الربع الثالث.

والمناطق الثلاث الأولى التي سجلت أعلى حجم مبيعات للشقق السكنية هي نخلة جميرا (3.89 مليارات درهم) يليها الخليج التجاري (3.79 مليارات) ثم وسط المدينة (3.59 مليارات). وارتفع إجمالي حجم مبيعات الشقق، فيما انخفض متوسط تكلفة الشقة الرئيسية 9.47 % على أساس ربع سنوي بمعدل وسطي يبلغ 4.1 ملايين. واستحوذت مبيعات الشقق الرئيسية على الخريطة على أكبر نسبة من إجمالي حجم المبيعات بإجمالي 10.4 مليارات .

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