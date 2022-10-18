مشروع لـ«الصير مارين» يستهدف 36.7 مليار درهم عقوداً في 10 سنوات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية (الصير مارين)، وهي شركة عالمية تعمل بالعديد من القطاعات البحرية وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، الدخول بمشروع استراتيجي مشترك مع شركة الحلول البحرية الهولندية دامن القابضة وشركة دي تي إي سي اندستریز انفستمنت، وهي شركة عالمية لتقنيات البيئة البحرية مقرها سنغافورة. ويمكن للشراكة الثلاثية التوسع بما يزيد على 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار) في شكل عقود قابلة للمتابعة في الأسواق الحالية في السنوات العشر القادمة.

ويجمع المشروع أفضل الخبرات في الصناعة البحرية. وسيساعد في دعم الإمارات مركزا للتميز في هذه الصناعة عبر العمل مع الشركاء الإقليميين بالمنطقة والسوق الدولية، حيث سيقوم المشروع المشترك بتنفيذ صيغ نجاح رئيسية للمشاريع والشراكات المحلية لبيع وبناء وصيانة السفن البحرية عالية الجودة والمبتكرة والفعالة من حيث التكلفة بنجاح في الأسواق العالمية.

وقال جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير: من المتوقع أن ينمو سوق صناعة السفن البحرية العالمية من 170.7 مليار دولار في 2021 إلى 188.57 مليار دولار في 2028 أي بنمو سنوي مركب 1.43 % في فترة التوقعات. وعليه فإن الشراكة تتماشى جيداً مع استراتيجية الصير للمعدات والتوريدات البحرية في أن تصبح علامة تجارية عالمية في تطوير السفن البحرية ذات المستوى العالمي.

انتعاش

وأدت الجائحة إلى خفض التجارة والنقل البحريين، وبالتالي خفض الطلب على شراء سفن جديدة، ومع ذلك يشهد السوق انتعاشا في الأشهر الـ12 الماضية، حيث تمت إرساء عقود بناء سفن جديدة عالميا.

وتقدم شركة دي تي إي سي ومقرها سنغافورة خدمات في المشاركة الصناعية وبناء السفن وتقنيات البيئة البحرية. وتمتلك المجموعة العديد من الشركات التابعة المملوكة بالكامل حول العالم.

حلول

تقدم دامن القابضة لأكثر من 105 سنوات حلولا بحرية في التصميم وبناء السفن وإصلاح السفن والخدمات ذات الصلة عبر مجموعة من القطاعات. ومجموعة دامن هي شركة هولندية لبناء السفن والهندسة مقرها في جورينشيم جنوب هولندا. وعلى الرغم من أنها مجموعة دولية رئيسية تعمل في 120 دولة، إلا أنها لا تزال شركة عائلية خاصة.

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